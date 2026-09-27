楊流昌：梁武帝蕭衍　菩薩皇帝的同泰寺－－佛與帝王之二

蕭衍崇佛最盛的晚年，梁朝也並非一無是處，文化昌明，佛教鼎盛，建康城佛寺數百，僧尼十萬，儼然南方佛國之都。(資料圖) 中評社香港10月9日電／梁武帝蕭衍 菩薩皇帝的同泰寺－－佛與帝王之二



作者 楊流昌



同泰寺的鐘聲，在暮色裡一聲接一聲，像在喚一個走失的人。



蕭衍脫下龍袍，換上僧衣的那一年，已是八十六歲。這不是他第一次捨身入寺。第一次是普通八年，他六十四歲；第二次是大通三年，六十七歲；第三次是大同元年，七十三歲。每一次，他都把自己舍給了佛，每一次，大臣們都用億萬錢財將他從寺中贖回。史書上寫“群臣以錢一億萬奉贖皇帝菩薩”，寫“帝三捨身，群臣三請”，字裡行間透著一股荒誕，一個皇帝把自己的肉身當作籌碼，與佛做交易，與臣做遊戲。



但蕭衍不是在做戲。



他信佛，信得認真。漢地僧人原本食三淨肉，從梁武帝始，斷肉食、絕葷腥，素食成為漢傳佛教的定制。他受菩薩戒，法名“冠達”，在宮中過午不食，一日一餐，食止菜蔬。他親自撰寫《斷酒肉文》，與諸僧辯論，力排眾議，以帝王之尊為僧團立法。他著《孝經義》《周易講疏》，也著《涅槃》《大品》《淨名》諸經義記，數百卷佛學著作，字字都是青燈黃卷下的功夫。



然而，就是這個菩薩皇帝，晚年餓死台城。



侯景之亂起，叛軍圍台城，梁武帝被困宮中，飲食斷絕，所求蜜水不得，在饑病交加中死去。一個篤信佛教、慈悲為懷的帝王，最終死於自己一手扶植的叛將之手，死時口中發苦，連一口蜜水都喝不上。這結局，像極了佛經裡那句“一切有為法，如夢幻泡影”。



讀史至此，常有人歎：梁武帝崇佛誤國。這話對，也不對。



對的是，他的崇佛確實到了癡迷的地步。同泰寺建了又建，佛事做了又做，僧尼人數激增，寺產侵佔民田，國庫為佛事所耗。他數次捨身，每一次都讓朝廷掏出億萬錢來贖，說是“奉贖”，實則是對百姓的盤剝。他治下的梁朝，表面繁華，內裡虛耗。侯景來降，他納之；侯景叛亂，他無力平之。他把太多心力交給了佛，太少留給了政。



不對的是，把梁朝覆亡完全歸咎於崇佛，未免太過簡單。蕭衍早年，是南齊的能臣，是“竟陵八友”之一的文士，起兵襄陽，代齊建梁，頗有作為。他崇佛最盛的晚年，梁朝也並非一無是處，文化昌明，佛教鼎盛，建康城佛寺數百，僧尼十萬，儼然南方佛國之都。他只是老了，老到看不清一個叛將的野心，老到以為自己捨身入寺便能消弭人間的刀兵。



他信佛，信的是因果，信的是慈悲，信的是菩薩行。但他忘了，佛度的是心，王法度的是身。一個帝王，可以以佛治心，卻不可用佛治國。他忘了，金剛怒目，亦是菩薩低眉的另一面。



同泰寺早已毀於戰火，台城也湮沒在南京的街巷之下。但那個八十六歲的老人，穿著僧衣，在佛前跪拜的身影，卻像一面鏡子，照見一個帝王對信仰的虔誠，也照見虔誠背後的那份天真。