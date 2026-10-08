富權：徐佳青再次打爛新潮流系“清廉”齋缽

中評社香港10月8日電／澳門新華澳報8日發表富權文章：徐佳青再次打爛“新潮流系”“清廉”齋缽。以下為文章內容。



長期以來，民進黨“新潮流系”在台灣地區政壇刻意塑造清廉自律、改革進步的派系形象，將“清廉政治”作為核心招牌，以此收割民意、打壓對手、鞏固派系政治優勢。這套精心包裝的“清廉齋缽”，成為“新潮流系”馳騁政壇的重要護身符。然而，“僑委會”前委員長徐佳青深陷公款私用、特權徇私的貪腐爭議，繼顏萬進、吳乃仁、邱義仁、洪奇昌、林忠正、鄭文燦、林聰賢、江聰淵、賴勁麟、許淑華等“新潮流系”干將先後捲入貪腐案件後，再度撕開“新潮流系”的虛偽面紗，狠狠打碎其標榜多年的“清廉”人設，讓民進黨雙重標準、派系護短、特權氾濫的政壇亂象暴露無遺。



徐佳青作為“新潮流系”重點栽培的核心女將，一路被派系力挺，出任台“僑委會委員長”，被視為派系重要政治資產。但這一波連環爆料卻層層擊穿其公職倫理底線：徐佳青自任職以來，公費出境頻繁，累計在海外超過五百天，花費高達二千多萬元新台幣，但考察報告內容被質疑過於簡略，引發“假考察真觀光”的批評；安排未成年兒子登上東沙島參加為其量身打造的“東沙島體驗營”，已被“監察院”認定違反《公職人員利益衝突迴避法》，並裁罰十萬元新台幣；二零二二年赴德法出訪，讓當時十四歲兒子掛名不存在的“攝影官”，跟著公務行程蹭公務資源；其美籍丈夫唐博偉非公務人員，違規動用駐美公務車作為家庭私車，一家人利用公務行程在美國團聚遊玩。相關爭議已經進入司法程式，台北地檢署將徐佳青列為貪污圖利罪被告偵辦，徐佳青昨日召開記者會宣佈請辭，並自請行政及司法調查。



外界普遍認為，徐佳青此時請辭，很大程度上是因為年底“九合一”選舉臨近，民進黨與“新潮流系”為了避免其爭議繼續延燒、拖累整體選情而採取的“斷尾求生”和“政治止血”策略。然而，正如許多批評聲音所指出的，辭職並不代表事件的終結，其背後涉及的經費核銷、是否構成貪污圖利等法律問題，仍需司法調查給出最終答案。這一系列事件不僅讓徐佳青個人深陷泥潭，也嚴重打擊了“新潮流系”乃至民進黨長期以來塑造的“清廉”形象，引發了民眾對政壇特權與雙重標準的強烈不滿。



事件最諷刺之處，不在於單一違規行為，而在於派系一貫的雙重標準。“新潮流系”過去最愛高舉“進步價值、清廉改革”大旗，動輒以道德尺規檢視對手，對於藍營官員的公私不分、特權行為，向來言辭激烈批判。可自家嫡系人馬接連爆出公器私用醜聞，派系初期選擇沉默護航，綠營側翼試圖以“為人母親”的理由淡化違規事實，暴露了民進黨的“雙標”嘴臉，因而這套說辭非但沒有平息爭議，反而激起更大民怨。

