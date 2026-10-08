遭無人機攻擊　俄大型資料中心全面停擺

中評社香港10月8日電／鉅亨網據美媒報道，根據Yandex的聲明，這座位於俄羅斯西部梁贊州薩索沃(Sasovo, Ryazan)的資料中心遭到攻擊並引發火災，部分基礎設施受到影響。聲明中說，由於該座資料中心目前已全面停止運作，部分Yandex服務可能因此無法供用戶使用。



Yandex表示：“沒有人員傷亡，緊急服務人員已在現場處理後續情況。”



總部位於莫斯科的Yandex被稱為“俄羅斯版Google”，其搜尋引擎服務在俄羅斯獲得廣泛使用，旗下還開發出在當地最先進的生成式人工智慧(AI)模型“YandexGPT”。



雖然烏克蘭並未宣稱對Yandex遭襲事件負責，但隨著烏克蘭持續擴大攻擊對俄羅斯的基礎設施，俄國境內這類設施受到的威脅正與日俱增。



近期遭烏克蘭鎖定的攻擊目標包括俄羅斯煉油廠，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)曾表示，這些煉油廠被用來“為戰爭以及殺害烏克蘭人提供資金”。



此外，烏克蘭也加強攻擊俄羅斯零售巨頭Wildberries，該公司是俄羅斯消費基礎設施的重要一環。



澤倫斯基上周表示，烏克蘭將進一步加強對俄羅斯煉油廠的攻勢，以回應俄國當局近期為了迫使基輔等城市居民離開所展開的新一輪空襲政策。