快評：民調被追近　蔣萬安不能躺著選

選舉還有50天，蔣萬安民調被追近。(中評社資料相) 中評社快評／《TVBS》8日公布的最新民調顯示，台北市長蔣萬安和民進黨台北市長參選人沈伯洋的支持度分別為49%、41%，雙方差距8個百分點。今年5月下旬雙方差距是28個百分點，現在已大幅縮小。



蔣萬安昨天受訪時坦言，這是他從政以來選戰最激烈的一次，對手與執政黨資源對他進行全面夾擊。沈伯洋則回應稱，自己是挑戰者，支持度追近是好消息，但就算是差距1、2到8個百分點，對他來講都還是輸，最後一定要逆轉，才是最重要的事。



昨天對蔣萬安進行專訪的前“立委”郭正亮認為，蔣萬安民調被追近，說明綠營基本盤已集結，並且還攻進小草年輕族群，這對蔣當然是一個警訊。



台灣2026九合一選舉進入衝刺階段，原本藍營評估競逐連任的蔣萬安可以輕騎過關，進而帶動國民黨全台選情，現在民調被追近，蔣萬安及藍營都已感受到壓力，警覺到“不能再躺著選”。蔣萬安昨天拋出松山機場遷移轉型為AI園區等重大政策，大動作迎戰。



蔣萬安民調被追近，不過領先優勢仍然明顯。文化大學新聞系教授莊伯仲認為，沈伯洋即便看似急起直追，但目前還是守著民進黨的基本盤（約為4成）。此外，仍有4成中立選民看好蔣萬安，可見沈在民調上未達到“破圈”。



選舉還有50天，可能還有其他變數。正常情況下，台北仍是藍營主場，如果出現藍綠對決，蔣萬安贏面仍大，因為台北市國民黨的基本盤比民進黨更大。