美國前高官對特朗普對台政策大發牢騷

美國前高官拉特納、蒙哥馬利、羅森伯格、酈英傑（從左到右）討論美國對台政策 GTI視頻 中評社香港10月9日電（作者 冬日）特朗普第二任期以來在台灣問題上的言行讓美國的親台勢力感到不安。他們最擔心特朗普將台灣當作“交易籌碼”，擔心華盛頓為了搞好與北京的關係而犧牲與台北的關係。



在民進黨智庫“全球台灣研究中心”（GTI）7日舉行的全天年會上，有一組討論的主題是“決策者對美台關係的看法”。參與討論的主持人是拜登政府的助理防長拉特納，討論者是拜登時期的白宮國安會兩岸事務高級主任、美國在台協會（AIT）主席羅森伯格，2018年到2021年擔任AIT台北辦事處長的酈英傑，退役海軍少將、美國參議員麥凱恩的前高級助手蒙哥馬利。



話題從特朗普第二任政府與拜登政府以及特朗普第一任的對台政策的連續性與斷裂性開始。三位討論者開始連連抱怨，儘管在他們之前，台駐美代表俞大㵢在研討會上致辭，以美方剛交付兩架F-16V為例，堅稱美台關係依然堅實。



酈英傑稱，就連續性而言，美國對台政策的基本框架保持不變，雙邊關係在實質上從未如此強勁－－美國與台灣的安全關係穩固，“美語教師”在台存在；加強經濟聯繫取得進展，特別是在高科技領域；保持兩岸關係穩定依然是美國決策者的首要任務。但他承認，就斷裂性而言，美國對台政策相對於美國對華政策的獨立性越來越小；美國對台灣提出更多的負擔要求，比如要求台灣增加軍事開支，要求對美增加高科技投資，想把台灣40%的先進半導體生產在2029年之前移轉到美國等。



羅森伯格顯然不太同意美台關係目前空前強勁的判斷。她說，台灣確實尋求將自己定位為美國的模範合作夥伴，但問題是台灣在華盛頓所得到的待遇卻是混雜的。在安全關係和經濟關係的關鍵元素表現出連續性，比如台灣成為美國第四大貿易夥伴。但她更關切斷裂性。她說：“將軍售定性為與北京談判的籌碼，從根本上背離了美國的對台政策框架。這是一個非常成問題的問題。”特別是不僅在言辭上，在行動上也出現停滯－－140億美元的軍售沒有進展，近期不會有任務。美國對台軍事融資也沒花掉。這將影響到美台安全關係。