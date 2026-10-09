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直擊新疆軍區某團偵察分隊跨晝夜破襲演練
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2026-10-09 01:29:25
中評社北京10月9日電／央廣軍事報道，近日，新疆軍區某團偵察分隊深入大漠戈壁腹地，進行跨晝夜破襲演練，錘煉官兵戰場滲透和協同作戰能力。
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