美防長登“林肯”號航母　抨擊媒體負面報道

中評社北京10月9日電／新華社報道，美國國防部長赫格塞思7日登上“林肯”號航母，抨擊媒體對該艦的負面報道，稱一些媒體把該航母描繪成“失能”“士氣低落”和“任務失敗”的象徵，與事實不符。



此前，“林肯”號航母被曝因對伊朗高強度作戰節奏和惡劣生活條件導致艦員士氣低落，多人精神崩潰試圖跳海。



據法新社報道，該艦自2025年11月出港，直至2026年9月才在泰國靠港。五角大樓說，“林肯”號創下連續260多天不靠港的部署紀錄。