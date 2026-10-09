韓國尋求下一代戰鬥機方案　專家：前景難料

資料圖：韓國KF-21“獵鷹”戰機（來源：環球網） 中評社北京10月9日電／央廣軍事報道，近日，韓國發布了“下一代戰鬥機概念研究”項目招標文件。輿論認為，這標誌著韓國下一代戰鬥機發展計劃已進入系統性論證階段。



研發原因



據報道，韓國第五代多用途戰鬥機KF-21“獵鷹”經過10多年研發，直到今年3月才實現首架量產機下線。按照韓國方面推算，開發新一代戰鬥機從需求論證、系統開發到試飛定型，周期通常超過10年。因此，相關研究必須在現階段展開，否則將面臨新老裝備斷檔的風險。



軍事觀察員張學峰進一步介紹了韓國加速研發下一代戰機的原因。



張學峰：韓國的先進戰鬥機研製基礎始於在韓國授權生產F-16戰鬥機，韓國國內型號為KF-16。之後，韓國在美國洛克希德·馬丁公司幫助下發展了T-50高級教練機。後期，韓國又在T-50基礎上為其配備了一定的機載武器，升級航電系統等，從而研製了FA-50輕型戰鬥機。此後，韓國又發展了KF-21戰鬥機。迄今為止，韓國的上述教練機、戰鬥機均使用美國的發動機。目前，世界主要軍事強國已致力於六代機的研製，韓國若等其他國家完成六代機研製再行購買，恐怕有些來不及。而此時韓國加入其他國家的六代機研製計劃又有些晚，況且韓國的戰鬥機工業好不容易初步發展起來，它還想繼續將其發展壯大，否則之前的努力恐怕都要付諸東流。



初級階段



近日，韓國發布了“下一代戰鬥機概念研究”項目招標文件。根據此前韓國披露的招標要求，該項目旨在明確下一代戰鬥機的作戰概念與任務需求，並據此論證其構型及關鍵技術路線，研究周期為14個月，預算約9億韓元。據此，張學峰認為，韓國下一代戰鬥機項目目前仍處於初級階段。

