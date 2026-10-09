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中國空軍航空兵某旅開展跨晝夜飛行訓練
http://www.CRNTT.com   2026-10-09 01:41:49
　　中評社北京10月9日電／中國軍網報道，中國空軍航空兵某旅戰機加力起飛，開展跨晝夜飛行訓練。

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