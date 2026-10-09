【
大
中
小
】 【
打 印
】
伊朗稱武器裝備產能是美以伊衝突前2.5倍
http://www.CRNTT.com
2026-10-09 01:36:56
9月27日，伊朗德黑蘭街頭，數枚導彈旁懸掛著印有伊朗最高領袖穆傑塔巴肖像的宣傳橫幅。（路透社檔案照片）
中評社北京10月9日電／央視新聞客戶端消息，當地時間10月6日，伊朗國防部發言人禮薩·塔拉埃-尼克在新聞發布會上表示，伊朗國內特定武器、裝備及彈藥的產能已提升至美以伊衝突前的2.5倍，部分品類甚至增長了3倍以上。
此外，他強調，若敵人重蹈侵略覆轍，必將遭受更為慘重的失敗。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
美媒：美軍為再次大規模打擊伊朗做準備
(2026-10-08 16:41:54)
關乎選舉 美媒稱美軍或重啟對伊朗作戰
(2026-10-08 16:39:26)
美報告對伊戰事損失81架軍機
(2026-10-08 10:57:08)
伊朗高級官員：伊朗絕不會放棄鈾濃縮權利
(2026-10-08 10:20:44)
特朗普：對伊朗的軍事行動“必須收尾了”
(2026-10-08 10:16:19)
萬斯：伊朗須實質削減鈾濃縮能力才能結束戰事
(2026-10-07 16:33:24)
美媒：伊朗戰爭暴露美軍海外基地戰略弱點
(2026-10-07 08:30:41)
伊朗總統：與背棄承諾的敵人談判毫無意義
(2026-10-06 09:25:20)
伊朗軍方稱已決定著手提升導彈射程
(2026-10-05 03:51:39)
伊朗格什姆島防空系統啟動
(2026-10-05 03:13:28)