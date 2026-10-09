伊朗稱武器裝備產能是美以伊衝突前2.5倍

9月27日，伊朗德黑蘭街頭，數枚導彈旁懸掛著印有伊朗最高領袖穆傑塔巴肖像的宣傳橫幅。（路透社檔案照片） 中評社北京10月9日電／央視新聞客戶端消息，當地時間10月6日，伊朗國防部發言人禮薩·塔拉埃-尼克在新聞發布會上表示，伊朗國內特定武器、裝備及彈藥的產能已提升至美以伊衝突前的2.5倍，部分品類甚至增長了3倍以上。



此外，他強調，若敵人重蹈侵略覆轍，必將遭受更為慘重的失敗。