美媒稱敘考慮派兵打擊胡塞　敘回應支持沙特

中評社北京10月9日電／新華社引述美國媒體7日報道稱，沙特阿拉伯正與敘利亞討論敘向也門派兵參加打擊也門胡塞武裝事宜。敘過渡政府新聞部當天通過本國媒體回應稱，堅定支持沙特，但敘利亞的“優先事項”是重建國家。



美國阿克西奧斯新聞網站7日援引數名美國官員的話報道稱，沙特和敘利亞正在討論派兵事宜，敘利亞過渡政府總統沙拉正認真考慮此事，尚未作出決定。



報道援引知情人士的話說，敘利亞可能向也門派遣1萬至2萬名士兵，考慮派出的部隊是駐敘首都大馬士革附近的第90師以及駐敘南部蘇韋達省附近的第84師。



據一名美國官員的消息，沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼本周早些時候在利雅得與到訪的沙拉舉行會晤時提起此事。沙特方面希望敘利亞派兵。



美官員說，沙拉“極有可能接受沙特的請求”，沙敘兩國已就此事徵求美國政府意見，美方“原則上不反對”。美軍中央司令部已接到該如何部署敘利亞部隊的相關咨詢。



針對這一報道，敘利亞阿拉伯通訊社當天援引敘過渡政府新聞部的聲明說，敘利亞的立場是明確的，即堅定站在沙特一邊，共同應對針對其安全和穩定的威脅。



聲明還說，敘利亞的地區政策建立在穩定、和平與合作的基礎之上，而非開辟新戰線。與夥伴國家的任何軍事合作，只能通過官方渠道和現有的雙邊框架進行。聲明強調，敘方“絕對優先事項”是重建國家和改善敘利亞人民的生活條件等。



胡塞武裝近期向也門政府軍發動攻勢，並頻繁襲擊支持也門政府的沙特。沙特、土耳其和巴基斯坦本月5日召開“麥加防務聯盟”戰略政治與防務委員會緊急會議，商討沙特面臨的安全形勢變化與威脅，同意立即在沙特部署軍事力量。