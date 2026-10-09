美政府暫停微軟等多家科企外籍員工綠卡申請

6月7日拍攝的美國首都華盛頓國會大廈和交通標誌。（新華社資料圖片） 中評社北京10月9日電／美國聯邦政府8日說，將暫停微軟等多家科技企業參與“永久勞工認證”計劃。該計劃是持有H－1B簽證的外籍員工通過雇主申請美國職業移民永久居留權（綠卡）的第一步。同時，哈佛大學、斯坦福大學等9所美國大學正因“涉嫌J－1簽證欺詐”而面臨調查。



據央視新聞報道，美國副總統萬斯當天在白宮舉行的新聞發布會上宣布針對微軟的決定時稱，該公司“存在欺詐行為”，微軟必須雇用優秀的美國工人，“你們不能解雇美國工人，然後用條件不穩定的外國工人取而代之”。



美國勞工部長桑德林補充說，奧多比、高知特、印孚瑟斯等大型科技公司將被暫停參與為其員工申請綠卡的計劃，“我們將不再接受或處理任何涉及這些公司新的或待處理的永久勞工認證申請”。萬斯說，針對相關科技企業的這一措施將持續到“必要期限”為止。



H－1B簽證是美國的一種臨時工作簽證，屬於非移民簽證，有效期通常為三年，可延長至六年。該簽證允許美國公司雇傭外籍專業技術人員，以填補國內難以找到合適人才的職位空缺，主要被美國科技企業用於吸引高學歷外籍人才。



萬斯當天還點名批評美國9所大學濫用允許外國學生和學者來美參加工作和學習交流項目的J－1簽證。他稱，麻省理工學院、哈佛大學、耶魯大學、斯坦福大學、布朗大學、匹茲堡大學、加州大學戴維斯分校、加州理工學院和亞利桑那州立大學9所大學“涉嫌J－1簽證欺詐”，將面臨進一步調查。



美國勞工部督察長安東尼·德埃斯波西托表示，針對這9所大學的調查傳票已經送達。



美國政府不斷收緊簽證政策。8月24日，美國國土安全公布一項擬議規則，提議對H－1B簽證申請收取約10.3萬美元的費用。此前，該機構曾試圖將H－1B簽證申請費用提高至10萬美元，但被法院駁回。



本月7日，美國國土安全部再公布一項擬議規則，根據該規則，美國大學為每名國際學生首次申請“選擇性實習訓練”項目時需支付7萬美元，申請延期還需再支付3萬美元。