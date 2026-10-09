法國財政出問題？IMF為何發出警告

4月15日，在美國首都華盛頓，國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃在IMF和世界銀行春季會議期間的新聞發布會上講話。（新華社資料圖片） 中評社北京10月9日電／10月7日，國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃對法國財政現狀發出了嚴厲警告，敦促其必須“非常明確地認識到，需要將赤字率降至5%以下”。在她看來，法國當前的財政政策正導致其“不斷攀登一條到不了天堂的階梯”。



據央視新聞報道，同日，法國財長萊斯庫爾表態稱，鑒於投資者對長期債券的擔憂，法國正考慮通過“少發長債，多發短債”的期限結構調整來緩解融資壓力。這一動向迅速引發了全球金融市場對歐元區第二大經濟體主權債務風險的深度擔憂。



IMF總裁為何選擇在此時對法國敲響警鐘？法國財長的“借短還長”之策能否幫法國渡過難關？總台環球資訊《閃評》邀請中國國際經濟交流中心美歐研究部研究員張茉楠帶來詳細解讀。



高息環境下的法債重壓



張茉楠認為，國際貨幣基金組織（IMF）對法國債務問題的警告並非孤立事件，必須將其置於全球債務收益率普遍上行的宏觀背景下來審視。



首先，美、德、法、日等主要經濟體的長期國債收益率目前普遍處於多年歷史高位。受能源價格上漲帶來的通脹壓力影響，上述國家央行短期內很難大幅降息，政府融資成本居高不下。



其次，隨著歐洲整體經濟動能放緩，法國無法通過內生性經濟擴張來自然化解財政赤字、稀釋債務。在自身增長乏力與高利率環境的夾擊下，法國的主權信用正面臨嚴峻的市場重塑。



第三，法國財政赤字率已顯著偏離歐洲3%的安全紅線。法國公共債務占GDP的比重預計2027年面臨進一步攀升至120%以上的危險邊緣，市場對法國主權信用的風險定價大幅上升。多重因素交織，使法國的債務問題在短期內被推向了高危的“臨界點”。