也門會再次陷入全面衝突？

4月20日，在伊朗首都德黑蘭，伊朗國旗懸掛在遭美以空襲嚴重損毀的居民區建築物上。（新華社資料圖片） 中評社北京10月9日電／近期，也門胡塞武裝與也門政府軍以及沙特之間的衝突升級態勢明顯。10月7日，胡塞武裝稱，24小時內遭沙特方面156次空襲和導彈襲擊。同期，胡塞武裝使用彈道導彈和無人機襲擊也門政府軍在焦夫省和拉赫季省的集結地。



據央視新聞報道，同一天，沙特方面宣布對胡塞武裝發動了“大規模軍事行動”，摧毀82處軍事目標，作為對胡塞武裝襲擊沙特境內平民和民用設施的回應。



10月8日，也門胡塞武裝稱，使用彈道導彈襲擊了位於利雅得的哈立德國王國際機場。



此外，胡塞武裝領導人阿卜杜勒·馬利克·胡塞7日對土耳其和巴基斯坦喊話，呼籲兩國不要與沙特一道捲入也門衝突，同時表示胡塞武裝與沙特的談判“已陷入僵局”。



同一天，土耳其政府消息人士表示，目前土方無意在沙特設立軍事基地，只計劃派駐小規模部隊及防空裝備，為沙特提供防禦支持。



也門會否再度爆發全面衝突？胡塞武裝呼籲土、巴兩國不要介入也門衝突，釋放了哪些信號？土耳其消息人士稱目前無意在沙特設立軍事基地，如何解讀土方立場？總台環球資訊《閃評》邀請中國國際問題研究院中東問題專家李子昕帶來解讀。



中國國際問題研究院中東問題專家李子昕表示，2015年，沙特領導的多國聯軍以軍事手段大規模干預也門內戰，也門局勢進一步動蕩。根據當前局勢研判，也門大規模全面衝突再度重演的可能性較低，衝突各方目前已進入戰略相持。



也門內部力量格局已然變化：也門政府軍實際建制弱於其宣稱的規模；胡塞武裝當前列裝了更多彈道導彈、巡航導彈和無人機，打擊範圍可直達沙特腹地核心目標。其次，國際環境已顯著改變，美國明確拒絕向也門增兵、不願深度捲入衝突，沙特無法再獲得大規模多國聯軍的支持。



胡塞武裝呼籲土耳其、巴基斯坦不要與沙特一同參戰，其用意有三層：其一，分化《麥加共同防務協議》的締約國；其二，劃出紅線，明確即便兩國間接介入衝突，也將被視作參戰方，直接成為打擊目標；其三，胡塞武裝同時強調停戰符合各方共同利益，這為後續的博弈留下了彈性空間。



土耳其消息人士有關“目前無意在沙特設立軍事基地”的表態源於多重顧慮：一是存在剛性法律約束，《麥加共同防務協議》至今未提交土耳其議會完成批准程序，尚未正式生效；二是需要維持戰略平衡，土耳其的北約成員國身份大幅抬升了直接動武的政治成本；三是土耳其更傾向於扮演衝突調解方的角色。