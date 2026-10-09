烏克蘭願參與三方會談　會談何時舉行

這是7月2日在烏克蘭基輔達爾尼茨基區拍攝的受損居民樓。（新華社資料圖片） 中評社北京10月9日電／俄烏和談似乎再次被提上日程。當地時間10月7日，烏克蘭外交部發言人季希在基輔表示，烏克蘭願意參加烏克蘭、俄羅斯和美國三方和平會談。他表示，烏方希望會談能夠於10月舉行。



據央視新聞報道，季希同時透露，烏方目前正研究“五種不同的停火機制”，包括全面、無條件停火，以及土耳其和埃及提出的黑海停火方案。



同一天，俄羅斯外長拉夫羅夫表示，美方曾提議組織三方談判，莫斯科同意在烏克蘭舉行議會選舉的前提下參與。



俄烏的表態各自有何深意？三方和平會談能在10月舉行嗎？總台環球資訊《閃評》邀請中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所研究員鞠豪進行解讀。



鞠豪表示，烏克蘭的表態源於三個方面的原因：



第一，美國一直在積極推動俄烏和談，烏克蘭必須要接受美國提出的這一信號來釋放和談的意願。



第二，過去一段時間，俄烏的軍事對抗令烏克蘭感受到沉重的壓力，烏克蘭希望能通過和談獲得一定的喘息時間。



第三，搶先釋放和談的信號，可以讓自己站在道義的制高點，也能在後續的外交博弈中搶占主動權。



俄方的動因與烏克蘭有相似之處。



首先，俄方不願意以拒絕和談的方式來過度打壓美方推動和談的積極性。



第二，過去幾個月來，烏克蘭的作戰方式令俄羅斯面臨困難局面，此刻推動和談在俄羅斯有一定的民意基礎。



此外，俄羅斯剛剛舉行完國家杜馬選舉，選舉結果給普京和俄羅斯政府以很強的支持，俄方此時再次質疑烏克蘭議會選舉，顯然是在進一步質疑澤連斯基政府的合法性，同時對其施加更大的政治壓力，從而搶占先機。



所謂10月底進行三方和談，這個時間與美國中期選舉的時間有密切的關係。但是烏方提出的和談方案，俄方並沒有接招，而俄方提出的條件烏克蘭也很難接受。在這種情況下，和談能否真正舉行仍然存疑。



在技術性層面，促成這樣一場三方和談，需要三方進行一系列的溝通和協調，也需要外部國家為和談做好後勤準備。但是要在這麼短的時間內完成有關工作，也存在疑問。