直擊中國海軍某大隊開展多科目連貫訓練

中評社北京10月9日電／編隊出擊戰海天——中國海軍某大隊多科目連貫訓練見聞



來源：中國軍網-解放軍報 作者：王賀秋 呂現哲



秋日，中國海軍某大隊多艘快艇組成編隊，奔赴陌生海域開展多科目連貫訓練。此次訓練持續時間長、全程不設預案、臨機導調特情。



快艇編隊破浪前行，很快抵達訓練海域。“可疑目標快速逼近！”隨著急促的警報聲驟然響起，參訓官兵迅速行動，通過多種方式搜索目標。很快，雷達戰位鎖定目標，快艇編隊實時共享數據參數，做好打擊準備。



突然，編隊遭“敵”強電磁干擾，目標信號瞬間從雷達屏幕上消失。指揮員命令雷達戰位號手採取抗干擾措施，動態調整搜索參數，在雜波中持續捕捉“敵”蹤跡。



碧波之上，戰況膠著。經過一番較量，“敵”目標被重新鎖定。“長點射，放！”隨著指揮員下達指令，各艇對“敵”目標實施火力打擊，成功將其“摧毀”。



海面威脅剛剛解除，空中特情接踵而至。“‘敵’無人偵察機抵近！”某艇第一時間發現目標，並將目標信息推送至編隊指揮所。指揮員快速研判海空態勢，命令編隊機動至雨雲區，並借助島礁隱蔽。



“空中目標來襲！”面對接踵而至的特情，指揮員見招拆招，立即下令發射干擾彈。干擾彈相繼升空形成屏障後，各艇立即實施大角度機動。機動途中，一艘快艇不慎被“擊中”失去動力，鄰近快艇官兵迅速展開救援。然而，拖帶“受損”快艇轉移時，纜繩意外“斷裂”。情急之下，官兵啟用備用纜繩，將“受損”快艇轉移至安全海域。

