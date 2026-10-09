【
大
中
小
】 【
打 印
】
中國陸軍某旅組織綜合演練
http://www.CRNTT.com
2026-10-09 11:00:37
中評社北京10月9日電／解放軍報報道，前不久，中國陸軍某旅組織綜合演練。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
中國陸軍某旅開展飛行訓練
(2026-10-09 10:40:23)
中國陸軍某部開展遠程機動訓練
(2026-10-08 12:10:52)
國慶假期 中國陸軍某旅開展戰備拉動演練
(2026-10-06 07:01:49)
看解放軍反無人機“鐵三角”亮眼表現
(2026-10-05 03:26:35)
開火！中國陸軍某旅開展跨晝夜實彈射擊訓練
(2026-10-05 03:11:58)
枕戈待旦！中國陸軍某旅國慶假期戰備拉動演練
(2026-10-03 06:06:49)
中國陸軍某旅遠程火力分隊開展機動訓練
(2026-10-01 07:47:04)
中國陸軍某旅組織飛行訓練
(2026-09-30 11:06:21)
直擊中國陸軍裝甲分隊跨晝夜實彈射擊考核
(2026-09-30 05:01:49)
中國陸軍第76集團軍某旅開展實彈射擊考核
(2026-09-26 07:25:17)