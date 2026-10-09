中評社北京10月9日電／日本擬設專門法人推銷武器



來源：中國國防報 作者：張成舉 於 斌



據共同社9月20日報道，日本政府計劃於2027年度設立專門法人，統籌防衛裝備出口、新興軍工企業培育和生產基礎強化，相關法案擬提交2027年例行國會審議。防衛省已牽頭組建籌備室，經濟產業省等部門派員參加。從放寬出口限制到設立常設機構，日本推動武器出口的步伐明顯加快。



新法人擬充當對外軍售的統一窗口。日本政府正研究效仿美國“對外有償軍事援助”（FMS）模式：先由新法人從國內企業採購裝備，再轉售給外國政府。部分重要裝備製造工廠也將收歸國有，由新法人以“政府持有、企業運營”方式管理。日本政府稱，此舉旨在確保衝突長期化時彈藥等關鍵裝備能夠穩定生產。



配套資金已同步安排：防衛省在2027年度預算概算申請中列入400億日元補貼，用於支持防衛裝備出口；政府還計劃向投資基金出資扶持防務初創企業，並支持科研機構和大學的尖端技術研究。



設立新法人是日本武器出口政策層層鬆綁的最新一步。今年4月，日本修改《防衛裝備轉移三原則》及運用指針，取消國產成品裝備出口僅限救援、運輸、掃雷等五類用途的規定，戰鬥機、護衛艦、潛艇等主戰裝備原則上都可出口；其中具有殺傷和破壞能力的裝備，僅限向簽有《防衛裝備品技術轉移協定》的17國出口。對“正在發生戰鬥”的國家，日本雖原則上禁止出口，卻以“安全保障需要”為名留有例外。具體項目由國家安全保障會議審查，決定後通報國會即可，無須事前獲批，國會難以形成實質制約。



日本政府給出的理由是，本國軍工產業長期訂單不足、投資回收期長、供應商退出。企業既擔心收益不穩，也顧慮輿論、出口管制和海外業務受牽連。但日本的辦法不是收縮規模，而是由政府出面分擔企業面臨的前期投入、市場開拓和聲譽風險，把裝備出口、產能維持和技術動員捆綁進同一套政策框架。軍工產業的發展困境，反倒成了擴大武器出口的理由。

