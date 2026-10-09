外媒披露美軍轟炸機全球部署詳情

中評社北京10月9日電／據參考消息網引述卡塔爾半島電視台網站10月6日報道，4日，12架B-1轟炸機從英格蘭西部的費爾福德皇家空軍基地起飛返回美國。這批戰機的撤離，意味著該基地作為美軍從2月28日起對伊朗發動打擊的前沿基地的作用突然結束。



這個基地位於倫敦以西約160公里處，是美國空軍在歐洲唯一的重型轟炸機機場，也是部署轟炸機的關鍵前沿作戰地點。



美國總統特朗普5日表示，撤走轟炸機是因為“受到一些威脅”，他認為威脅與伊朗有關。他在白宮對記者說：“所以我們把戰機稍微調動了一下，並沒有挪很遠。”



就在特朗普表態數小時前，美國國務卿魯比奧淡化此事與上述襲擊圖謀的關聯，稱“輪換沒有什麼不正常的”，並表示他對美軍基地安全有信心。



美空軍轟炸機一覽



美國空軍有三種現役轟炸機，第四種正在研製中。



B-52“同溫層堡壘”戰略轟炸機是最老的一款。當前服役的B-52H型號生產於20世紀60年代初。其翼展56米，可搭載約31噸彈藥，包括核彈和巡航導彈。



B-1“槍騎兵”轟炸機，20世紀80年代中期開始服役，是現役三種轟炸機中速度最快的，最高可達1.2馬赫，配備可變後掠翼，高速飛行時機翼向後收攏。常規彈藥載荷約34噸，是美軍現役轟炸機最大載彈量，但已不再掛載核武器。本次從費爾福德基地撤離的就是該機型。

