烏克蘭研發新裝備應對無人機威脅

中評社北京10月9日電／據參考消息網引述英國《新科學家》周刊網站報道，烏克蘭研發出一種新型防禦裝置，通過直接切斷通信鏈路來防禦光纖制導型攻擊無人機。



無線電頻率干擾可以攔截大多數小型無人機，為了應對這種防禦手段，無人機設計者開始用光纖電纜與無人機通信，取代無線電通信。光纖電纜會隨著無人機飛遠而不斷放長。



2024年，俄羅斯生產的此類無人機數量很少，且每架的有效作戰半徑只有幾公里。而如今，作戰半徑在20公里的型號已很常見，50公里的型號也開始出現。這類無人機的數量大幅增加，目前俄羅斯約60%的第一人稱視角（FPV）攻擊無人機都採用光纖制導。在一些地方，地面上到處散落著廢棄的光纖電纜。



烏克蘭軍隊一直在試驗切斷堅固光纖電纜的技術。



烏克蘭國防技術組織的無人機專家羅伊·加德納說：“針對光纖FPV無人機，最可靠的防禦手段是被動屏障系統，例如在關鍵道路上空鋪設防護網。”如今烏克蘭已有數百公里長的道路被這種防護網覆蓋。這是一種物理屏障，能捕獲無人機或使其提前爆炸。



由基輔“邏輯”設計局研發的“灌木叢”反無人機系統提供了另一種方案。該裝置的聲學傳感器捕捉到無人機飛越上空的聲音後，便會激活屏障。這是一道電動鐵絲網圍欄，鐵絲網像傳送帶一樣循環運轉，上面裝有鈎子，可以鈎住無人機拖在身後的光纖電纜，並把它帶至切割器處切斷。



“灌木叢”包括兩段各50米長的裝置，兩名操作人員不到1小時即可完成架設。它採用電池供電，具備防水功能，並可按需遠程開啟或關閉。

