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直擊南部戰區海軍某部重裝空投訓練
http://www.CRNTT.com   2026-10-09 10:37:06
　　中評社北京10月9日電／直擊南部戰區海軍某部重裝空投訓練

　　來源：南部戰區　作者：傅金泉、秦錢江、常永健、蘇文遠

　　近日，南部戰區海軍某部開展重裝空投訓練，錘煉部隊精準投送立體支援作戰能力。

　　戰機迅速升空抵達任務空域，隨著指令下達物資快速離機。
 


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