“准隱身”戰機交付，韓國距離五代機有多遠

（新華社資料圖） 中評社北京10月9日電／環球時報綜合報道，韓聯社日前報道稱，韓國首架量產型KF-21戰機已正式交付韓國空軍，該型機被視作韓國夯實國防自主能力的重要標誌，也是韓國進軍全球航空高端賽道、搶占國際軍貿市場的努力。為何包括韓國在內的多國都在推進五代機或者“准隱身”戰機的研製？全球在相關領域的競爭格局如何？針對相關問題，記者採訪了軍事問題專家。



性能到底如何



韓聯社日前報道稱，韓國航空航天工業公司（KAI）在其泗川工廠向韓國空軍交付了首架量產型KF-21超音速戰鬥機，這架戰機為雙座型。



據韓媒報道，韓國是全球第八個成功自主研製4.5代及以上超音速戰鬥機的國家。KF-21是4.5代戰機，它將取代F-4和F-5等老舊戰機，以應對未來戰場環境變化。該機經過性能改良後，還可具備隱身能力。



韓國空軍計劃2027年下半年將KF-21戰機列裝部隊，到本世紀30年代初期依次引進100架以上的KF-21戰機。此前，韓國軍工部門防衛事業廳表示，計劃到2028年向韓國空軍交付首批40架量產機，到2032年完成後續80架的交付。



“對於韓國將該型機定義為4.5代或4+代，外界其實是存在一定爭議的。”軍事問題專家張學峰對《環球時報》記者表示，韓國將其定義為4.5代的一個重要原因是目前服役的型號沒有採用內置彈艙，彈藥以半埋的形式外掛。“此外，該型機的部分傳感器也未做隱身處理，因此不能算真正的隱身戰鬥機。”



張學峰認為，該型機可以被稱為5-代戰鬥機，因為其外形是按照隱身戰鬥機去設計的。一般認為，一架隱身戰鬥機的外形設計對隱身的貢獻在80%以上。比如一架四代機無論如何改裝都無法被稱為五代機，因為外形已經確定。



此外，張學峰分析說，該型機在未來會進行改造升級，包括加裝內置彈艙，對傳感器以及一些細節進行修改，最終發展成一架五代機。

