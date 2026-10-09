專家解讀解放軍海軍遵義艦“硬核實力”

遵義艦（“央視軍事”微信公眾號） 中評社北京10月9日電／據央視7日報道，解放軍海軍055型導彈驅逐艦遵義艦入列以來曾多次遭遇外軍艦機抵近偵察和跟蹤監視，其間，外艦主動跟監卻反被“拉爆”的戲劇性反轉引發熱議。《環球時報》報道，接受採訪的專家表示，這一細節直觀展示了中國海軍的硬核實力，激發了民眾強烈的民族自豪感。



多次與外軍艦機“纏鬥”



“萬噸大驅”遵義艦（舷號107）作為海上新質力量重要的指揮節點、信息中心、移動堡壘已深度融入航母編隊體系作戰，先後圓滿完成赴南太平洋開展遠海實戰化演練等多項重大任務，年均出海達200余天。



其間，遵義艦多次遭遇外軍艦機抵近偵察、跟監。遵義艦張俊回憶，“那次任務，我們在日常組織演訓活動。外軍的艦艇跟監遵義艦。我們高速航行，對方在跟監我們，也要高速航行。就在相持的時候（突然）它的動力電力全部熄火了，雷達沒有發波，航行燈也熄滅了（持續）將近半個小時，但我們的裝備、我們的人員沒有任何問題”。



對此，軍事問題專家張軍社8日對記者表示，這一細節之所以引發廣泛關注，在於它向民眾直觀呈現了中外艦艇之間的實力差距，凸顯國產艦艇過硬的綜合水準，更進一步展現中國海軍的底氣與實力。



張軍社認為，無論是哪國的艦艇，這艘當事“外艦”的故障說明該艦服役年限久、艦齡較長且維護不足。從軍事和技術角度看，此次遵義艦與外艦纏鬥，充分體現了055型萬噸大驅的優良性能、中國海軍體系作戰能力的增強，以及中國海軍艦艇行動的專業性和正當性。高速航行對艦艇動力和電力系統是極大考驗。遵義艦動力充沛、電力冗餘大，在極限海況下依然游刃有餘。而外艦則可能因長時間滿負荷高速航行，導致熱負荷超限或系統老化而出現故障。這也說明055型萬噸大驅的綜合性能較為突出。



“不緊張”背後的體系作戰能力

