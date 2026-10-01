丁仁方：派系在九合一選舉的凝合作用

丁仁方。（中評社 資料照） 中評社台北10月10日電（作者 丁仁方）台灣九合一地方選舉表面上看起來是一些選舉策略、文宣包裝、議題炒作、搭台造勢、掃街拜票、網軍交鋒等等五花八門的活動在引導選舉走向，但在這些活動的背後，更關鍵的主導因素可能是派系在選舉過程中所扮演的凝合作用，尤其是在非都會選區。雖然所有的派系操作都不會公開浮出檯面，但地方政界人士、選舉專家、及長期研究者，大概都可以從一些跡象看出派系在九合一選舉發揮的凝合作用。



國民黨與民進黨都有派系，但兩者性質大不相同，不能一概而論。其他各類派系暫且不論，國民黨在選舉中發揮關鍵作用的是“地方派系”，也就是一般常常聽到的紅派、黑派、林派、黃派、山派、海派等等稱呼。進一步來說，台灣地方派系有鄉鎮級派系、也有縣市級派系，一般以顏色、姓氏、地域區分的地方派系多是縣市級派系，可能整合了鄉鎮級派系，也可能與鄉鎮級派系沒有統屬關係。這些地方派系的形成跟早年威權體制時期，國民黨刻意藉由各地方的政治與社會分歧，扶植成對立競爭的派系有極大的關係。演變至今日，地方派系仍在鄉鎮層級選舉有很大的影響力，但到了縣市層級，在許多縣市連當選一席“立委”所需票數（8～10萬票）都掌握不足，而出現不等的萎縮情況。



相對來說，民進黨的派系形成跟早年黨內政治菁英對發展路線的爭議有相當關係，之後因為選舉動員的需求，慢慢不同派系由上而下建立起各自的動員體系。因為這樣的發展脈絡，跟國民黨地方派系只侷限於各縣市、鄉鎮之內不同，民進黨中央與地方的派系是一貫的，幾個大的派系如新潮流、“正國會”、英系、從中央到地方黨部的重要黨職，各種中央與地方公職選舉的提名，以及政治可介入的職位安排及利益分配，都高度競爭相互搶佔各種職位及資源。



對於兩大黨的派系運作，台灣政治學界對國民黨的地方派系有很多實證研究，也發展出一些較能精確掌握現象的分析概念，對於民進黨派系研究則相對較少。如果以既有的學術概念來分析，國民黨的地方派系本質上是一個上下主從連續對偶，以利益交換忠誠建構起的社會人情網路，關鍵運作條件一是上方有充分的利益持續提供，二是人情網路有效凝聚。國民黨在鄉鎮層級的地方選舉至今仍然能保有優勢，跟這種派系運作方式有絕對的關係。反過來說，民進黨只要贏得選舉，從上方切斷利益供給的來源，國民黨的地方派系就會逐漸萎縮。所以在很多縣市，國民黨如果再無法贏得縣市長或“立委”席位，地方派系可催動的選票就會越來越有限。

