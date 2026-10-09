5月19日，在位於日本東京的國會議事堂前，民眾手持標語參加抗議集會。（新華社資料圖片） 中評社北京10月9日電／就日本政府計劃在今年年內修訂《國家安全保障戰略》等“安保三文件”，俄羅斯相關人士認為，日本當局正在刻意遺忘自1947年施行的“和平憲法”核心條款——憲法第九條，即規定放棄戰爭、不保持戰力，意圖放棄堅持不以戰爭和武力作為解決國際爭端的手段。



據央視新聞報道，俄羅斯國家杜馬國際事務委員會第一副主席德米特裡·諾維科夫表示，日本正試圖重新審視其在二戰後承擔的義務，這些義務是日本應正式承擔的，而這一切都意味著日本軍國主義的復活，這也意味著對所有鄰國造成了威脅。



央視總台報道員阿列克謝·普羅金表示，《防衛白皮書》是日本防衛省的綱領性文件，該文件自2023年起就寫道，日方擔憂“俄羅斯在印太地區的軍事活動”。這些白紙黑字標注的內容引發了俄羅斯媒體的關注。



按照日方的安全戰略，該國將擁有龐大的武器庫，既有“25式地對艦導彈”等長射程導彈，還有能發射“戰斧”導彈的美國“堤豐”系統。儘管日本官方稱其系列操作的目的只是加強自身防禦，但無休止的軍事演習和所謂的“反擊潛力”令鄰國高度警惕。



俄羅斯軍事專家阿列克謝·拉姆說，很長一段時間內，俄羅斯並沒有在南千島群島部署“堡壘”這樣的岸艦導彈系統，一直到日本正式宣布計劃在美國的支持下部署遠程武器系統，俄羅斯才開始採取回應行動。我們應當明白，就遠東地區的地理位置而言，俄日之間在進行一場雙邊博弈。

