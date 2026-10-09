美大使言論惹禍　智利重申麥哲倫海峽主權

智利外長佩雷斯（視頻截圖） 中評社北京10月9日電／智利外長佩雷斯近日就麥哲倫海峽主權表態，強調海峽過去、現在和將來都屬於智利，智利能夠獨立捍衛主權、無需外部支持。



據央視新聞報道，此前，美國駐智利大使將美方對麥哲倫海峽主權的支持與其他議題合作掛鈎，引發智利方面不滿。



智利外長佩雷斯表示，麥哲倫海峽過去是，現在是，將來也永遠屬於智利。我們能夠獨立捍衛主權，我們不需要任何國家的支持，兩百年來我們一直如此，這是我想向全體智利人民傳達的信息。我們在此捍衛國家主權，並將永遠堅持。我再次強調，麥哲倫海峽過去是，現在是，將來也永遠屬於智利。



7日，美國駐智利大使賈德將美國對智利海峽主權的支持與智利在美方關切議題上的合作掛鈎，引發智利強烈不滿。智利政府明確表示捍衛主權無需外部支持。賈德隨後改口，稱其言論被斷章取義，美方從未給智利主權設置條件。



麥哲倫海峽主權歸屬問題今年以來多次引發智利與阿根廷外交摩擦。兩國官員會談後，相關摩擦和爭議得以解決，阿根廷方面明確整個海峽主權屬於智利。



據了解，受厄爾尼諾現象導致的降雨不足影響，巴拿馬運河此前連續收緊通航安排。大量船舶繞行南美洲南端，中東局勢動蕩也推動部分航線改走麥哲倫海峽。統計數據顯示，8月、9月經麥哲倫海峽的引航申請同比大幅增長。

