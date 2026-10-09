富權：蔣萬安松機遷移構想歷史脈絡與現實挑戰

中評社香港10月9日電／澳門新華澳報9日發表富權文章：蔣萬安松機遷移構想的歷史脈絡與現實挑戰。以下為文章內容。



在台北市長選戰進入前所未有的激烈戰況下，衛冕台北市長的蔣萬安昨日正式拋出松山機場（簡稱松機）遷移的構想，規劃將鬧市區內的松山機場整體遷移，騰出約三百公頃土地，打造AI產業園區、住宅社區與城市綠地，機場客貨運量則由即將完工的桃園機場第三航廈、第三跑道全權承接，計劃二零三三年完成落地啟用。這一構想並非突發的選舉新政，而是延續數十年的台北城市更新與空港規劃爭議的延續，背後積澱著深厚的歷史脈絡，同時也面臨軍事、交通、政治、行政等多層面的現實制約，落地難度極高。



松山機場的存廢與遷移議題，貫穿台灣近半世紀城市發展史，歷經多次討論、擱置與重啟，成為歷屆台北市政規劃的經典議題，其演進脈絡與台灣空港定位、城市發展、兩岸交流變化深度綁定。



松山機場始建於一九三二年，是台北都會區核心區域的老牌軍民合用機場，長期承擔台灣地區內外航空運輸職能。在桃園國際機場啟用前，松山機場是台灣對外航空往來的核心樞紐，承載絕大部分國際、地區航線運力。隨著台北城市擴張，原本處於郊區的松山機場逐漸被城區包圍，不僅佔據核心黃金土地，其空域管制、跑道限制、噪音污染等問題，也逐漸成為台北市區更新與產業擴容的掣肘，為後續遷建討論埋下伏筆。



桃園國際機場建成運營後，承接了絕大部分遠程國際航線，松山機場隨之轉型，主打島內短途航線與區域短途航線，空港戰略定位大幅弱化。高鐵通車後，島內陸路通勤效率大幅提升，松山機場島內航線客流大幅萎縮，運營效益持續走低，社會各界開始首次討論松機存廢與遷建的可能性。



民進黨早期因松山機場周邊居民長期承受噪音、限建等都市發展限制，基於地方居民需求與選區利益，曾鮮明主張遷建。陳水扁任台北市長時，曾成立松山機場遷建小組，首度由台北市政府建制化研究遷移可行性，是第一個官方層級的遷移研究，不過當時並沒有提出具體時程與替代方案，僅作內部評估，未有實質推動。



松山機場遷移議題正式公開化、政治化，始於二零零二年台北市長選舉。當時民進黨台北市長候選人李應元率先明確主張遷移松山機場，規劃將機場原址改造為親水公園與都市綠地，藉此釋放市區土地、解決長期困擾周邊居民的噪音與限建問題，優化台北都市空間布局。而衛冕台北市長的馬英九，則指出松山機場遷移屬台當局層級政策，牽涉民航、軍方，不能僅是候選人選舉口號，應由台當局行政部門評估決策，台北市單方面無權決定。這是松山機場遷移議題第一次成為台北市長選戰的核心議題。



值得注意的是，馬英九當選台灣地區領導人後，更是將松山機場定位為兩岸直航及東北亞商務機場，強調其帶來的便利與交流願景，這在當時具有強大的政治說服力，使得遷建議題被擱置。實際上，自二零零八年兩岸直航開通後，松山機場就顯然帶有兩岸直航專用機場的定位意義，在疫情前，憑藉市中心區位優勢，開通上海虹橋、浦東、廈門、福州、重慶、成都、武漢等七個定期航點，虹橋是商務黃金線。大陸的“四川”、“廈門”、“海南”、“深圳”、“中國南方”、“中國東方”、“上海”等航空公司參與執飛。

