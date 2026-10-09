紫荊文化論壇在港舉行　聚焦首個五年規劃

香港特區行政長官李家超（中評社 黎人愷攝） 中評社香港10月9日電（記者 黎人愷）2026年紫荊文化論壇9日在香港舉行。香港特區行政長官李家超在致辭中表示，當前世界百年未有之大變局加速演進，國家的強大實力超大規模市場和高質量發展帶來的澎湃動能是香港巨大的機遇。五年規劃讓香港的發展方向更加清晰，資源配置更加有效，社會預期更加穩定，讓香港成為世界上更具吸引力更具活力和充滿機遇的國際都會。



本屆紫荊文化論壇論壇主題為“擘畫五年規劃藍圖，引領香港未來發展”。香港特區行政長官李家超、全國港澳研究會會長鄧中華、紫荊文化集團總經理崔朝陽發表致辭。中央人民政府駐港聯絡辦副主任孫尚武、外交部駐港特派員公署副特派員花有、香港特區行政會議召集人葉劉淑儀出席開幕式。



李家超在致辭中表示，今年是國家十五規劃開局之年，香港特區政府在上月公布了香港第一個五年規劃，對接國家“十五五”規劃，這是特區政府堅持和完善行政主導，提升治理效能的重大舉措，是主動對接國家發展戰略，更好融入和服務國家發展大局的謀劃需要，也是凝聚社會共識，團結各界力量，推動香港由治及興、實現高質量發展的行動綱領。



李家超說，當前世界百年未有之大變局加速演進，國家的強大實力超大規模市場和高質量發展帶來的澎湃動能是香港巨大的機遇。五年規劃讓香港的發展方向更加清晰，資源配置更加有效，社會預期更加穩定，讓香港成為世界上更具吸引力更具活力和充滿機遇的國際都會。



鄧中華表示，香港首次制定5年規劃，這在香港發展史上具有重大意義。過往香港經濟社會建設主要依靠年度施政報告，側重於年度工作安排，沒有跨年度、系統性、全局性的中長期頂層謀劃。面對全球經濟格局深刻調整、地緣環境複雜變化叠加、香港自身長期積累的土地房屋、產業結構、社會發展一系列結構性的問題，如果僅僅依靠短期的年度安排，而沒有長遠的統籌謀劃，統籌規劃，很難有力有效破解經濟社會領域深層次矛盾和問題。

