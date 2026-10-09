哈里自述移居加拿大後曾陷入兩周抑鬱

2019年6月8日，在英國倫敦，英國哈里王子與妻子梅根乘馬車離開白金漢宮。（新華社資料圖片） 中評社北京10月9日電／薩塞克斯公爵哈里最近表示，2019年移居加拿大後，他“陷入抑鬱狀態約兩周”。之後，他又搬到了美國。



據英國廣播公司網站10月9日報道，哈里王子近期偕妻子梅根和兩個孩子返回英國。他說，當初離開英國是想“獲得一些空間”。



哈里還談到，在他的母親、威爾士王妃戴安娜去世後，他一度“情感麻木”，因為對於“沒有她，自己依舊可以幸福和快樂”，他覺得“這是背叛，滿心愧疚”。



在一個視頻學習平台上，他與一名神經科學家坦誠聊起自己的心理健康狀況。



他和他的哥哥威廉此前都公開講述過他們的心理健康問題，包括母親離世帶來的傷痛，兩人都參與了心理健康公益活動。



哈里王子這番話出自一檔關於如何面對哀傷的付費線上大師課。



他回憶道：“身在加拿大，遠離那個讓我的身體仿佛一直充滿腎上腺素的高壓環境。短短就兩三天，我感覺腎上腺素水平驟然回落，這是我從未有過的感受。”



“就好像我需要壓力來分泌腎上腺素，大腦才能正常運轉，因為我在家裡變得沒用了。”



“實際上，我陷入抑鬱，持續了大約兩周。那時我覺得，沒有腎上腺素，自己就無法正常生活。”



哈里夫婦上個月意外宣布，結束六年的美國生活，將帶著7歲的阿奇王子與5歲的利利貝特公主返回英國。據信，他們目前居住在科茨沃爾德地區。



在視頻中，哈里還透露，他給自己定下一條原則：離開家人的時間絕不超過十天。



他談到，母親離世時自己年僅12歲，在此後的很多年裡，他一直難以消解這份悲痛。



他談到自己在陸軍服役期間赴阿富汗參戰的經歷時說：“二十多歲的時候，我兩次奔赴戰場，以為這樣就能逃避內心的情感。但事與願違。”



“很長一段時間裡，我在很大程度上都處於情感麻木的狀態。因為只要想到，沒有母親，我依舊可以幸福和快樂，我就會覺得這是背叛，滿心愧疚。”



多家新聞媒體報道，哈里在訪談中提到，在戴安娜的葬禮哭過之後的近二十年裡，他再也沒有哭過。