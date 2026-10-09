演員譚松韻在《人民日報海外版》撰文

（圖片來源：網絡視頻截圖） 中評社北京10月9日電／10月9日，演員譚松韻在《人民日報海外版》發表了題為《東方留白處 蘭香暗自來》的文章。



譚松韻文章如下：



《蘭香如故》裡的許蘭香，本是世家嫡女沈嘉蘭，一朝驟逢家族傾覆，改換身份蟄伏深宅，歷經身世浮沉與宅院磨難，卻始終向陽而生。剛拿到劇本時，我便意識到，這個角色並非傳統意義上鋒芒畢露的強者，她的力量藏在隱忍與克制之中。從艱難求生、力求向好，到守護身邊眾人，她始終以柔軟又堅定的姿態，對抗世間風雨。



在我心裡，這個角色最大的魅力，是她很善良，又很有智慧。哪怕自身已是泥菩薩過江，她仍願意伸出援手盡力幫助身邊的每一個人，並且她會反復思索、權衡如何幫助別人。這些細節讓我看到一個有血有肉的人會有的思考和行為。



儘管遭遇坎坷，嘗盡人情冷暖，她仍心懷善意，秉持“以一燈傳萬燈”的初心，在自救和成長的路上溫暖、照亮他人，終至萬燈皆明。拍攝的過程，也是我和許蘭香一起走過她的人生的過程，我真切地感受到角色成長的力量與作品的人文溫度。而這份直抵人心的感染力，離不開劇組幕後團隊的匠心深耕。劇中每一處場景搭建，每一項美術設計，每一套妝容髮型造型，每一次禮儀指導，都十分用心細致。在拍攝過程中，我常常會被中華傳統文化之美和獨有魅力深深打動。



《蘭香如故》的底色，正是這份 中式審美與人物情感表達。不追求濃烈外放的戲劇衝突，也不做直白袒露的情緒宣洩，一切意蘊都藏在留白裡、分寸中、細節處。飛檐回廊的移步換景，揖拜起落的規矩分寸，連同人物藏在垂眸、指尖、進退間的體諒、善意與堅韌，都循著東方式的克制與溫柔。許蘭香這個角色恰恰暗合了這份內核：善良不聲張，堅韌不外露，溫柔裡有底線，隱忍裡藏鋒芒，如古玉溫潤有質地，如流水柔和有韌性。這種“言有盡而意無窮”的表達，讓人物的力量不是撲面而來的衝擊，而是緩緩滲入心底的綿長餘韵，越品越見分量。



許蘭香身處深宅，前期需要藏起一身才情，收斂所有鋒芒。她的隱忍不是懦弱，而是絕境之下的生存智慧。她的底色是善良，但這份善良從不盲目，是歷經磨難之後，依舊選擇守住本心。



《蘭香如故》用細膩鏡頭刻畫人性百態，描摹真摯的女性羈絆與含蓄綿長的情感，展現人與人之間相互幫助、彼此成就的美好。劇中的人物，各有各的困境與堅守，沒有懸浮的光環，皆是煙火人間裡鮮活的人。編劇和導演不刻意渲染爽感，而是慢慢鋪陳命運的起落，把許蘭香的掙扎、抉擇、蛻變娓娓道來。



在那個身不由己的時代，很多人的命運被出身、門第裹挾，個體的選擇空間極其有限。可蘭香最珍貴之處，是無論境遇如何、跌落至怎樣的谷底，她始終守著心底的道義，於塵埃裡慢慢扎根，最終活成一棵大樹，庇佑他人；縱使歷經滄桑，也依舊本心不改，蘭香如故。



我也欣喜於《蘭香如故》在中國台灣地區收穫的熱烈回響。一部好劇，讓兩岸觀眾共賞一脈相承的文化。同根同源的我們，很容易在傳統文化中尋得共鳴。願以文藝為橋，推動兩岸更多交流。



演員與角色，是一場短暫的相遇與共生。拍攝完《蘭香如故》，許蘭香和沈嘉蘭都久久地留在了我的心底。角色的故事終會落幕，但她們傳遞出的力量仍在。人這一生難免遭遇起落浮沉，願許蘭香的溫和自持，能帶給觀眾一些慰藉與勇氣。