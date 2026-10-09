日本執政黨自民黨再曝醜聞

2025年12月25日在日本東京拍攝的自民黨總部大樓。（新華社資料圖片） 中評社北京10月9日電／日本執政黨自由民主黨近期再曝醜聞，該黨在愛知縣的重要人物、愛知縣副議長成田修被指在亞運會期間駕車強行闖入比賽場地，引發廣泛爭議。



據新華社報導，日本媒體8日消息稱，成田修已就此事道歉，還表示將辭去副議長職務。



據日本《周刊文春》雜誌等媒體報道，強闖事件發生在位於愛知縣常滑市的愛知縣國際展示場，該場館為本屆亞運會擊劍賽事舉辦地。9月26日傍晚，成田修駕駛私家車試圖進入該場地，因沒有通行許可證被警衛人員攔下。面對詢問，成田修態度蠻橫，衝破警衛人員阻攔，駕車徑直闖入。



強闖事件發生後，愛知·名古屋亞運會組委會要求愛知縣議會採取措施，防止再次發生類似事件。日本民眾則對自民黨再度曝出醜聞表示強烈不滿，要求成田修辭職的呼聲高漲。一些民眾在網絡上批評，從福岡縣議會“進貢門”、到農林水產大臣梁和生“預算門”，近期醜聞頻發的自民黨已淪為“醜聞素材寶庫”。另有民眾嘲諷，自民黨聚集了大批自命不凡的人，他們只想著謀取私利，令人厭惡。



面對輿論壓力，成田修在7日舉行的自民黨愛知縣議員團會議上表示，將辭去副議長職務，同時有意脫離該議員團。



今年7月，自民黨福岡縣議員團曝出“進貢”醜聞，多名曾任該縣議長和副議長的人士透露，上任前曾被迫向該團體提交大額資金，用於支付高爾夫球費、餐飲費等。事發後，被指為“進貢”資金收受方之一的藏內勇夫辭去福岡縣議長和議員職務。10月初，梁和生被指曾濫用職權，對不支持他的地方政府肆意削減預算，他已於5日就相關表態致歉。