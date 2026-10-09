五角大樓將直播槍決胡德堡案凶手過程引爭議

五角大樓（新華社資料圖片） 中評社北京10月9日電／美國國防部長赫格塞思當地時間8日表示，公眾將能夠觀看對美軍胡德堡基地槍擊案罪犯尼達爾•哈桑執行槍決的過程，五角大樓一名官員隨後證實，將對槍決執行過程進行直播。



據美國全國廣播公司（NBC）報道，赫格塞思8日在接受採訪時表示，尼達爾•哈桑“將被一隊士兵行刑隊執行槍決，我們會確保人們能夠觀看這一幕……人們需要明白，這類事情會帶來嚴重的後果。”路透社稱，赫格塞思並未透露具體方式。



報道說，赫格塞思稱這種處決方式是“理所當然的”，他表示，處決將於12月3日13時在得克薩斯州胡德堡執行，與哈桑發動襲擊的日期和時間相同。



一名五角大樓官員向路透社表示，“部長說得沒錯。這（死刑執行）將會進行直播，具體細節稍後公布。”NBC稱，目前尚不清楚直播將在哪個平台進行。



白宮拒絕透露美國總統特朗普是否支持此次直播，並將問題轉交給五角大樓。



此外，法新社提到，槍決尼達爾•哈桑將是自1961年以來美國軍方首次執行死刑，也是自二戰以來美國軍方首次使用槍決方式執行死刑。BBC稱，律師約翰•米爾斯表示，現代歷史上沒有公開執行死刑的先例，這在法律層面也處於不確定的境地。“特朗普政府試圖直播槍決，不過是博取關注，不太可能發生，更談不上伸張正義。”米爾斯說。



而美聯社援引多名專家說法稱，哈桑可以選擇拒絕執行死刑，並向民事法庭提交人身保護令申請，這可能會很大程度上推遲行刑時間，“可能會比本屆政府的任期更長”。



五角大樓稱將直播死刑犯槍決過程的相關報道在社交媒體上引發爭議。有網民表示支持。但也有不少網民表達不同意見。有人說，“這是病態國家才會做的事，死亡絕不應該成為一種娛樂方式。”



有網民表示，“這難道不野蠻嗎？美國已經飽受槍支暴力之苦，讓孩子們接觸這類媒體信息只會助長更多的槍支暴力。”



另有網民表示，“我不喜歡這樣。沒錯，應該判他死刑。我覺得沒必要直播。話雖如此，我們都有選擇看或不看的權利。反正我是不會看的。”