沖繩議會就美軍涉殺人案通過抗議決議和意見書

中評社香港10月9日電／共同社報道，沖繩議會9日召開全體會議，針對隸屬美軍普天間機場（該縣宜野灣市）的美軍士兵因涉嫌搶劫殺人被逮捕一事，以多數贊成通過了對美國政府和美軍的抗議決議、以及給日本政府的意見書。兩份文件內容相同，均要求制定有效的防止再發措施並從根本上修改《日美地位協定》。縣議會計劃今後前往東京，直接向日美兩國政府提出訴求。



在全體會議上，美軍基地關係特別委員會的委員長小渡良太郎宣讀了意見書。針對美軍士兵造成的事件頻發，意見書批評稱“這顯示出美軍在維持紀律和教育體制方面的局限，不得不說作為一個組織沒有發揮作用”。意見書要求美軍配合調查、處分責任人等，明確作為組織的責任。



另一方面，部分縣議員指出，未寫入要求更換駐沖繩美軍一把手，內容“不夠深入”，表示了反對。表決結果為45人贊成、2人反對。



冲绳县警方4日以涉嫌抢劫杀害那霸市一名女性为由，逮捕了海军陆战队上等兵德文・巴拉德（20岁）。案件發生後，駐沖繩美軍自7日中午起停止活動48小時。美軍還公佈了自9日起30天內禁止在凌晨0點至5點外出等對策。



在沖繩縣，2024年6月曾接連曝出多起美軍士兵性侵案，沖繩縣議會當時也通過了要求防止再發的抗議決議和意見書。