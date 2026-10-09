蔣萬安民調領先幅度縮小 凌濤提醒

中評社香港10月9日電／台北市長選戰升溫，最新民調顯示，國民黨市長參選人蔣萬安與民進黨參選人沈伯洋民調差距縮至約8至9個百分點。國民黨桃園市議員凌濤直言，這已是讓藍白支持者緊張冒汗的臨界點，但卻也成為選戰的轉折分水嶺。



TVBS報道，他分析，蔣萬安已經拋出松山機場遷建、打造AI旗艦園區構想，等於“拿沈伯洋的魔法對戰沈伯洋”，原本陷於“莫須有”指控的防守的蔣萬安，有機會將選戰拉回政策與城市願景。



凌濤分析，在TVBS最新民調中最值得注意的是20至29歲選民，原本蔣萬安大幅領先，如今卻出現翻轉。他認為，沈伯洋過去兩個月透過“洋流”各種活動，在社群產生即時效果，成功吸引年輕選民目光，加上這個年齡層在民調中可能有較高加權影響，導致整體差距縮小。



凌濤指出，30至39歲選民則仍是蔣萬安穩定領先的族群，因為免費營養午餐、鮮奶及助你好孕等婦幼政策，對正在組成家庭的年輕父母具有實際感受。至於40歲到59歲的中壯年族群，蔣、沈二人差距又縮小，這反映蔣過去打選戰太保守，未能充分提出台北未來願景所致。



凌濤說，沈伯洋支持度已達41%，接近民進黨在台北支持者的傳統支持天花板，究竟會開高走低，還是繼續突破，仍須觀察。另一方面，蔣萬安雖在當選看好度大幅領先，卻不能只是繼續保守，競選團隊必須加強社群經營，調整選戰節奏。蔣萬安當然可以維持“市政優先”立場，但競選團隊必須把選戰打熱，別只想防守“最好的防守就是進攻”。



談到松機遷建，凌濤認為，這原本是民進黨過去也曾提出的政策，如今蔣萬安主動拋出，綠營卻開始質疑各項配套，讓他忍不住反問，過去民進黨、沈伯洋提出各種遭質疑“天馬行空”的主張，為何綠營就沒有問他“配套在哪”、這豈不就像是用民進黨、沈伯洋的魔法反擊沈伯洋？



凌濤認為，與其讓選戰持續圍繞鼠患、小卷等已經被證實沒有問題的爭議繼續打轉，不如討論AI園區、交通與城市未來等願景。若接下來雙方都聚焦政策願景，對蔣萬安當然加分，尤其距離投票只剩五十多天，民調警訊反而可能喚醒藍營，成為調整戰略的契機。