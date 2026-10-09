中方就加強和振興聯大工作提出三點主張

傅聰8日在第81屆聯大關於執行聯合國決議和振興聯大議題聯合辯論時發言。 中評社北京10月9日電／中國常駐聯合國代表傅聰8日在第81屆聯大關於執行聯合國決議和振興聯大議題聯合辯論時發言，就加強和振興聯大工作提出三點主張。



新華社報道，傅聰說，聯合國大會是最具代表性的憲章機構，是踐行多邊主義、推進全球治理的重要平台。當今世界變亂交織，多重挑戰疊加。聯大應進一步凝聚共識，加強團結，履行好《聯合國憲章》賦予的職責，推進聯合國提質增效。對於加強和振興聯大工作，中方有三點主張：



一是以《聯合國憲章》為根本遵循，積極校準聯合國事業前進方向。憲章建立了以聯合國為核心的國際體系，奠定了國際法治的基石，是戰後國際社會的最大公約數。聯大應帶頭重溫憲章初心、弘揚憲章精神、遵守憲章授權。要同安理會、經社理事會等憲章機構各司其職、形成合力，通過辦實事、見實效來重振聯大的權威與活力。



二是以團結合作為關鍵路徑，凝心聚力促進聯合國事業發展。聯大是多邊主義的象徵，是國際團結的體現。當前形勢下，聯大應秉持共商共建共享理念，充分發揮政策審議機構的職能，鼓勵溝通對話，努力凝聚共識，倡導協商一致，不斷營造團結互信的合作氛圍。



三是以務實改革為前進動力，銳意進取推動聯合國事業落地見效。改革是解決既有問題的良方，也是推動聯合國與時俱進的引擎。聯大要以“聯合國80周年改革倡議”為契機，在會員國主導基礎上推進改革，繼續平衡推進三大支柱，以改革實績來壯大聯合國。



傅聰說，下任聯合國秘書長遴選是安理會和聯大今年最重要的任務之一，關係到未來聯合國發展走向，更關係到廣大會員國切身利益。聯大決議和安理會文件對遴選程序作出明確規定，會員國以此為基礎形成了有效做法，應當繼續堅持。中方作為安理會常任理事國和最大的發展中國家，將繼續以負責任、建設性態度參與遴選，同各方一道選拔出一位恪守憲章、能力出眾、公道正派、履職擔當的秘書長。