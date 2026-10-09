朝韓在聯大圍繞非軍事區地雷爆炸事件針鋒相對

中評社香港10月9日電／韓聯社報道，韓朝8日在聯合國大會第81屆會議第一委員會一般性辯論上圍繞韓朝非軍事區（DMZ）韓方一側發生的朝鮮地雷爆炸事件針鋒相對。



韓國常駐聯合國代表車智勳當天發表講話稱，韓朝非軍事區內9月21日發生地雷爆炸事故，造成3名韓軍官兵受傷，有關部門在韓軍和聯合國軍司令部的支持下進行聯合調查。其結果顯示，事故系朝鮮軍在軍事分界線（MDL）以南故意埋設的地雷爆炸所致，朝方此舉公然違反《停戰協定》。韓方要求朝鮮停止加劇朝鮮半島緊張局勢的行為，向韓方公開道歉，並重返對話、恢復互信。



朝方代表就此反駁稱，韓方提及所謂“地雷爆炸事件”，企圖將朝鮮作為主權國家正當展開的南部邊境加固工程定性為軍事侵略行為。朝方堅決拒絕韓方主張，今後將更強硬、果斷地行使主權，以確保南部邊境地區的安全。朝方還將韓國定性為敵對國家，並聲稱將憑借軍事力量捍衛領土主權，而不是協商。



車智勳還譴責朝鮮核導研發和朝俄軍事合作。他表示，朝鮮核武器和彈道導彈對朝鮮半島和國際社會的和平穩定，乃至全球核不擴散機制構成嚴重威脅，並敦促立即停止違反多項聯合國安理會決議的朝俄軍事合作。朝方回應稱，擁有核武器是為抵禦美國核威脅、捍衛國家主權而不得不作出的選擇。