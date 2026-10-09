俄官方宣佈伊爾庫茨克市正解除防疫措施

中評社北京10月9日電／俄羅斯聯邦消費者權益保護和公益監督局7日發佈通告說，日前報告一例“不明原因肺炎”的伊爾庫茨克州當前防疫形勢平穩，不存在健康風險，該州首府伊爾庫茨克市正解除相關預防性措施。



新華社報道，近日網傳伊爾庫茨克西伯利亞與遠東防鼠疫研究所一名工作人員感染鼠疫死亡。俄聯邦消費者權益保護和公益監督局6日說，供職于該研究所的一名患病工作人員病因診斷為“不明原因肺炎”。



俄聯邦消費者權益保護和公益監督局7日的通告說，截至當天，超過90%與患者有接觸的人員已結束醫學觀察，沒有發現與感染病理學相關的健康問題。近5000份實驗室檢測結果顯示，未發現危險致病微生物。兩個負責監督落實生物安全要求的委員會均證實，該研究所在開展與致病微生物相關工作過程中未曾發生事故。



通告說，患病工作人員曾針對其工作相關的危險傳染病進行過疫苗接種並具有免疫力。在獲知其發病消息後，已依據相關衛生法律第一時間全面採取綜合防疫措施。根據國際醫學衛生條例，俄聯邦消費者權益保護和公益監督局已將有關情況通報世界衛生組織。



據世界衛生組織總幹事譚德塞此前在社交媒體發文，這名患者因重症肺炎住院後於10月2日死亡。自媒體首次報道以來，世衛組織一直在積極跟進該死亡病例的有關情況。