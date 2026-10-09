馬丁·雅克：美國必須正視中國的發展高度

劍橋大學前高級研究員、清華大學現代國際關係研究院高級研究員馬丁·雅克（中評社 黎人愷攝） 中評社香港10月9日電（記者 黎人愷）劍橋大學前高級研究員、清華大學現代國際關係研究院高級研究員馬丁·雅克（Martin Jacques）9日在紫荊文化論壇現場接受中評社記者採訪時表示，美國必須正視中國如今所達到的發展高度。中美關係在某種程度上緩和了一些，但絕不能低估潛在的風險，局勢隨時有可能再度惡化。他曾於2016年提出世界的動蕩將持續二十到三十年，他認為，如今十年已經過去，世界恐怕還要經歷至少二十年的動蕩期。



談及近期中美兩國的互動，馬丁·雅克認為，中國的發展與轉型讓西方有了危機感。西方從未預料到，也從未相信過這一點。如今這一切正在發生，甚至在很大程度上已經成為既定事實，而西方卻不知該如何應對。因此，局勢是不穩定的，而且這種不穩定狀態還將持續相當長一段時間，但終有一天，美國必須正視中國如今所達到的發展高度。



馬丁·雅克說，有意思的是，從特朗普政府身上可以看到這一點。特朗普2016年上台，本質上就是打著反華的旗號當選，這是他的核心競選綱領。到了他第二個任期，表面上看對華態度依舊沒變，但另一方面他又不得不對中國保持謹慎，因為中國實力已經十分強大。



馬丁·雅克回憶，這一點在特朗普政府身上也能體現出來：特朗普2016年上台時，其核心主張基本上就是反華；但在其第二任期內——儘管表面基調似乎未變——另一方面，他也不得不謹慎對待中國，因為中國實力強大。當初美國宣布首輪關稅措施時，中國是唯一一個真正予以強硬回擊的國家，隨即實施了力度相當甚至更高的反制關稅，最終迫使美方在那種情況下選擇了退讓。之後美中關係在某種程度上緩和了一些，但絕不能低估潛在的風險，局勢隨時有可能再度惡化。



馬丁·雅克認為，這種不穩定的局面可能會持續很長時間。他早在2016年就曾指出，這種動蕩將持續二十到三十年。如今十年已經過去，世界恐怕還要經歷至少二十年的動蕩期。這種狀況甚至可能持續更久，而且其影響極為深遠。美國方面對此感到茫然無措，這一點顯而易見——看看“讓美國再次偉大”（MAGA）這類思潮的興起就知道了。



“說實話，我不認為這個問題短期內能得到徹底的根本性解決——當然，我本來也沒指望能這麼快解決。”馬丁·雅克說，“不過，我確實沒想到特朗普會如此極力稱讚習近平主席，說他是‘好人’、‘了不起的領導人’等等。要知道，特朗普除了誇自己，通常是不會這樣評價別人的。所以說，局勢確實存在著不可預測性。”