鄭麗文：反毒紅線絕不能模糊、絕不能退讓

國民黨9日舉辦“向毒說不，我的孩子我守護”集會活動。（國民黨提供） 中評社台北10月9日電／中國國民黨今天上午於中央黨部一樓前廣場舉辦“向毒說不，我的孩子我守護”集會活動，國民黨主席鄭麗文與台北市、新北市多位國民黨女性“立委”、議員暨提名同志共同出席，雙北女性支持者也到場聲援。對於民進黨台北市長候選人沈伯洋過去有關“毒品和藥品劃上等號”等主張，鄭麗文批評沈伯洋至今沒有改口，反而“硬拗、甩鍋、模糊焦點”，要求說清楚所謂的社區中心設在哪裡。她強調，“反毒的紅線絕對不能模糊、絕對不能退讓！”



出席活動的女性民代包括“立委”李彥秀、陳玉珍、徐巧芯、陳菁徽，台北市議員林杏兒，新北市議員陳錦錠、蔡淑君、劉美芳，以及前“國健署長”邱淑媞等。



鄭麗文表示，明天就是“中華民國國慶”，“‘中華民國′，生日快樂！”但是一個國家之所以能強大、能夠永續，是因為有健康、有未來、有希望的下一代。“如果我們在反毒的陣線上怯懦、倒退、模糊，那麼一整個下一代將會墮入深淵，無法自拔。”這是一個不能忽視的問題，所有人都應該勇敢地站出來，大聲地向毒品宣戰、向毒品說不。



鄭麗文指出，她在“行政院”工作時，“行政院”發言人室編列大量預算宣導反毒，也辦過很多活動，不斷在社區、在校園宣導反毒。“我們跟民進黨不一樣！”國民黨這麼多議員非常辛苦地都在抓，民進黨卻“把宣傳的預算拿去養網軍”，不像國民黨非常認真地在替“國家”做事，替社區維護、保護。



對於沈伯洋2014年的主張，鄭麗文強調，沈伯洋到今天並沒有改口，也沒有說當時的文章太過疏漏、沒有配套，引起大家的誤會，“他可以重新說明！他可以重新向大家報告！他都沒有。”甚至開始“硬拗、甩鍋、模糊焦點”，然後網軍出動。她質疑，如果今天連反毒都不能說實話、不能勇敢站出來，因為會被網軍洗版、被網軍出征，“請問台灣還有是非嗎？”



鄭麗文說，毒品氾濫不是一天兩天，政府長期用大批的預算、人力，與民間、社區合作，希望能夠教育反毒、嚴懲毒販，還有後端醫療院所的政策全面承接誤入歧途的吸毒者，“這是一環接一環、一套接一套。”難道因為一個政治人物、未來可能的首都市長開始鬆口、改變立場，要將毒品去污名化、去刑罰化，“你等於是在為毒品背書！”讓反毒教育更加困難，讓警察無所適從，到底是要抓還是不要抓？

