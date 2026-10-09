鄧中華回應香港五年規劃三大疑問

全國港澳研究會會長鄧中華（中評社 黎人愷攝） 中評社香港10月9日電（記者 黎人愷）全國港澳研究會會長鄧中華9日在紫荊文化論壇發表致辭時回應了部分對香港五年規劃的質疑聲音。他表示，五年規劃的制定和實施，標誌香港治理模式由短期事務導向轉向長遠戰略工作。制定中長期發展規劃並不屬於某一種經濟制度，美、英、德等國家都曾運用經濟規劃助力發展；香港五年規劃是一次全新的探索，任何一個中長期規劃都不可能預判未來所有的變化，因此設置了動態評估和中期調整機制；香港將逐漸形成具有自身特色的落實規劃的實施機制。



鄧中華表示，香港首次制定5年規劃，這在香港發展史上具有重大意義。過往香港經濟社會建設主要依靠年度施政報告，側重於年度工作安排，沒有跨年度、系統性、全局性的中長期頂層謀劃。面對全球經濟格局深刻調整、地緣環境複雜變化叠加、香港自身長期積累的土地房屋、產業結構、社會發展一系列結構性的問題，如果僅僅依靠短期的年度安排，而沒有長遠的統籌謀劃，統籌規劃，很難有力有效破解經濟社會領域深層次矛盾和問題。



鄧中華說，香港首份五年規劃的出台改變了這種狀況。這份規劃貫徹“一國兩制”方針，堅持有效市場和有為政府相結合，確定未來五年香港發展的五大目標，並圍繞鞏固香港四中心一高地的戰略定位，對金融、航運、貿易、科創、人才北部都會區協同推進粵港澳大灣區建設、民生福祉、發展與安全治理能力等等做出了系統性謀劃部署。五年規劃的制定和實施，標誌香港治理模式由短期事務導向轉向長遠戰略工作。



鄧中華指出，對於首次制定和實施五年規劃，在香港社會的確存在一些疑問甚至誤解。他想就以下三個疑問進行回應。



鄧中華提到，第一個疑問是，制定五年規劃是實行計劃經濟國家的治理方式。香港長期實行自由市場經濟制度，制定並實施五年規劃，會不會衝擊改變香港現有的自由市場經濟制度？



鄧中華說，這個問題其實在五年規劃的醞釀制定過程一直存在，這裡面要理清一個關鍵的誤區，制定中長期發展規劃並不屬於某一種經濟制度，規範本質上是現代公共治理的方式和手段，是政府為市場指明方向提供穩定預期的一種治理工具，而不是政府取代市場。



鄧中華指出，世界主要經濟體在不同發展階段均曾運用經濟發展規劃助力經濟社會發展。這裡面有很多例子，例如美國在二戰後出台多項發展規劃，統籌基礎設施建設，社會建設，帶動戰後經濟的恢復。英國依托各類發展規劃，推動傳統領域改造與社會配套建設。德國戰後通過系統性發展規劃開展重建工作，完善國民經濟體系，實現經濟快速恢復。法國長期實施國家發展的計劃，統籌重點領域的布局，加快工業化與社會建設進程。日本先後推出多輪經濟發展計劃，統籌基建投入與經濟結構調整，促成經濟高速增長。新加坡結合自身國情，制定階段性發展規劃，統籌城市建設與經濟布局，完成從轉口貿易向現代化經濟體的轉型。

