軍事行動暫緩之後　美國對伊政策將走向何方

特朗普稱，美國中期選舉前不會對伊朗發動軍事打擊。（圖片來源：《華爾街日報》報道截圖） 中評社北京10月9日電／當地時間10月8日，美國總統特朗普宣布，在11月3日國會中期選舉前，美國不會對伊朗發動新的軍事打擊。這一表態在美國國內立即引發關注和討論：如果軍事行動關係到國家安全，為何還要以選舉日期為界限？如果能夠暫緩，又為何不能就此停止？



據央視新聞報道，與此同時，特朗普既沒有宣布結束戰爭，也沒有明確選舉後的政策安排。輿論普遍關注，軍事行動暫緩之後，美國下一步的對伊政策將走向何方？



軍事行動暫緩 美國國內政治爭議浮現



10月8日，特朗普在社交媒體平台“真實社交”發文稱，美國與伊朗正在進行“富有成效的討論”。他表示，雖然伊朗在經濟和軍事方面已遭到嚴重削弱，但美國不會在11月3日中期選舉前對伊朗發動攻擊。特朗普同時強調，美國對伊朗的封鎖仍將繼續，並重申不會允許伊朗擁有核武器。



而就在特朗普作出該表態的前一天，美國媒體剛剛披露，美軍已被要求做好恢復對伊朗大規模軍事行動的準備。據美國阿克西奧斯新聞網站（Axios）10月7日報道，五角大樓此前已要求美軍中央司令部完成相關準備，美方考慮的打擊目標可能包括伊朗能源設施、基礎設施及核設施，但特朗普當時尚未作出最終決定。



然而，僅僅一天之後，特朗普便明確表示，中期選舉前不會發動新的軍事打擊。這一突然變化之所以引發關注，不僅因為美方此前正在為軍事行動做準備，更因為特朗普直接將軍事行動的時間安排與美國國內選舉聯繫起來。



事實上，隨著中期選舉臨近，伊朗戰爭已成為美國國內政治爭論的重要議題。路透社與益普索最新民調顯示，約60%的美國人不贊成白宮處理伊朗局勢的方式。持續的軍事衝突和能源價格上漲，也讓戰爭的經濟代價成為選民關注的問題。



新一輪制裁出台 美國對伊經濟施壓未停



特朗普宣布暫緩軍事打擊的當天，美國財政部宣布對伊朗實施新一輪制裁，將17艘參與運輸伊朗原油、石油產品及石化產品的船只列入制裁範圍。



此次制裁是美國政府此前啟動的“經濟孤立”行動的一部分，目的是限制伊朗通過能源出口獲取收入，並切斷相關資金渠道。



美國財政部長貝森特10月8日表示，美方將繼續打擊幫助伊朗規避制裁的企業和個人。與此同時，美國對伊朗港口的海上封鎖也將繼續實施。不過，新制裁的實際效果尚不明確。路透社援引分析人士觀點指出，由於伊朗此前已經完成大量石油交付，最新制裁措施的短期影響可能有限。