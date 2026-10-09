樓宇烈（圖片來源：新華社） 中評社北京10月9日電／2026年10月9日，中國著名哲學家樓宇烈在京逝世，享年92歲。



據《新京報》微信公衆號報導，樓宇烈身為中國當代著名哲學家、教育家，北京大學哲學系教授、博士生導師。1934年生於杭州，1955年考入北京大學哲學系，師從馮友蘭、任繼愈等著名學者，1960年畢業後留校任教。他曾任北京大學學術委員會委員、全國古籍整理出版規劃領導小組成員等。其主要代表著作有《郭象哲學思想剖析》《龔自珍》《中國的品格》《易卦爻象原始》《荀子新注》《中國哲學史（上下）》等；主要論文有《佛學與中國近代哲學》《中國現代社會與儒家倫理》《中日近代佛教交流概述》《康有為與儒學的現代轉化》《漫談儒釋道“三教”的融合》《楊度的“新佛教論”》《大乘佛教和小乘佛教的區別以及在中國流行的情況》《中國文化的根本精神》《中國佛教思想資料選編》《東方哲學概論》《東方文化大觀》《中國文化中的儒釋道》《論中國傳統文化的人文精神》《對於二十一世紀中國文化建構的思考》《中國的佛教與儒教》《中日近代佛教交流概述》等。



樓宇烈長期致力於中國哲學史、中國倫理思想史的教學與研究，是中國宗教學會顧問、中國哲學史學會理事。他的學術生涯跨越了半個多世紀，見證了中國現代哲學的發展與變遷。自20世紀90年代以來，“人文精神”一直是樓宇烈論述中國傳統文化的關鍵詞。他認為，現代人最大的精神痛苦是做不了自己的主人，或被物欲左右，或無奈地祈求神靈。“人文精神”最主要的意思是發揮個人的主動性，而不受制於內心的物欲、外在的神靈。他以“三不堂”（不苟為、不刻意、不執著）為處世哲學，強調儒釋道精神的融合。



作為哲學教授，他尤其重視中國文化有別於西方的思維方式，重建當代中國語境下的傳統文化經典體系。從2000年至今，樓宇烈也致力於傳統文化的普及與弘揚，開設《中華傳統文化十二講》等公眾課程，引發社會廣泛關注。他強調“以人為本”的文化觀，對當代社會道德建設提出深刻見解。面對人工智能等高科技突飛猛進的今天，越來越多人都在擔心，未來也許人類會成為AI的奴隸。對此，樓宇烈在最近一次接受媒體採訪時表示，如果對人工智能不加以克制，而任其發展，就會如此。