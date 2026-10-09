日本實際家庭消費連續9個月同比下滑

日本家庭消費持續疲軟，8月實際家庭消費支出連續第9個月同比下滑。（新華社資料圖片） 中評社北京10月9日電／日本總務省9日公布的調查結果顯示，日本家庭消費持續疲軟，8月實際家庭消費支出連續第9個月同比下滑。



據央視新聞報道，數據顯示，8月日本兩人及以上家庭月平均消費支出同比下降3.1%。在消費支出的10個大類中，有9類支出同比下降。



具體來看，當月食品支出下降1.4%；教育支出降幅較大，下降12.3%；水電燃氣等支出下降5.2%，連續6個月下滑；服裝、鞋類、家具及家居用品等支出也出現下滑。