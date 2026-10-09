黃珊珊選票大幅轉向沈伯洋　張景森：有點驚訝

中評社台北10月9日電／根據《TVBS》8日公布的最新民調，台北市長蔣萬安領先民進黨台北市長參選人沈伯洋只剩8個百點，前“行政院政委”張景森今表示，當年民眾黨參選人黃珊珊的選票，大幅度轉向沈伯洋；“蔣萬安昨天晚上應該沒有睡著吧？”



張景森今天在臉書發文表示，他先前文章已提到，台北市的選情已經變化，蔣萬安原有的政治光環逐漸退去，施政表現平平，新的挑戰者又已經出現。他正面臨一場重大的選舉危機。沒想到，TVBS公布的民調，仔細研究數據後，甚至有點驚訝，“台北市的選情會不會真的已經變盤了？”



表面上，蔣萬安49%，沈伯洋41%，蔣萬安還領先8個百分點。但依照他過去的印象，TVBS民調通常比較有利於藍營。如果考慮這個可能的機構效應，雙方實際支持度的差距或許沒有表面上那麼大。但他更關心的是選票流動的趨勢，結果發現三個很大的趨勢：



第一是蔣萬安原有的選票已經出現流失。上次投給蔣萬安的受訪者，現在只有79%繼續支持，14%已經轉向沈。施政滿意度也從59%下降到52%。不但沒有擴大支持者，支持者選票可能還會繼續流失。



其次，黃珊珊的選票大幅度轉向沈伯洋。今年5月的調查時黃珊珊的支持者有61%支持蔣萬安，32%支持沈伯洋，變成39%支持蔣萬安，53%支持沈伯洋，這個變化非常大。他分析，黃珊珊上次拿了25%的選票，這群選民包含相當比例藍綠以外的第三勢力支持者。這次沈伯洋在這群選民中的支持度已經明顯提高，說沈伯洋已經成功地爭取到了中間選民也不為過，5月時蔣57%、沈14%；現在變成40%對36%。中間選民的支持分布，正是決定整個選舉的重要因素。



最後是綠營選票高度團結。上次投給陳時中的受訪者，現在有93%支持沈伯洋。



他並用這份民調把2022年三位候選人的實際得票，依照這次民調的選票轉移比例重新分配。沈約66.6萬票，蔣約59.7萬票。沈贏了7萬票；當然，這只是依照舊選票轉移比例的靜態試算。新選民、未決定者、投票率變化，以及選民回憶偏差，都還沒有完整算進去。但是，他判斷，如果算入這幾項因素，不會更有利於蔣。



他說，距離投票還有將近兩個月，蔣萬安能不能挽回原有支持者？中間選民的支持分布會不會繼續改變？這些趨勢將決定這次對選舉結果。