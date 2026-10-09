福建師大啟用琉球學展廳並發布海上絲路叢書

活動現場（主辦方提供） 中評社福州10月9日電／“琉球學”學科展播展覽廳啟用暨《中國古代海上絲綢之路研究叢書》發布儀式9日上午在福建師範大學旗山校區圖書館舉行。福建省人民政府外事辦公室副主任黃劭蓉，福建省社科聯黨組成員、秘書長肖孟剛，福建省委宣傳部宣教處處長蘇生財，福建省教育廳高等教育處副處長劉典文，福建師範大學校長鄭家建，省內外知名專家學者及師生代表參加活動。



“琉球學”學科展播展覽廳是中國歷史研究院“絕學”學科扶持計劃的成果之一。該展廳立足中琉友好歷史交往史實，以文物、場景、影像為載體，設“使臣渡海册封琉球”“閩人三十六姓在琉球深耕繁衍”“福建與沖繩續寫交往新篇”以及“‘琉球學’學科建設成果”四個主題，總布展面積200多平方米。展廳完整地呈現了從古代中琉册封交往、閩人移居繁衍到新時代福建沖繩交流新篇、琉球學學科建設的完整發展脈絡，並全景式還原了册封使臣渡海遠航、閩人三十六姓在琉球深耕傳習的歷史場景。展廳旨在以册封使錄等一手文獻佐證我國對釣魚島及其附屬島嶼的主權，彰顯閩人作為中華文明傳播媒介的重要作用，展現福建與沖繩血脈相連的千年交往佳話，為服務國家對外工作大局提供歷史文化支撐。



《中國古代海上絲綢之路研究叢書》（5卷本）是福建師範大學國家社會科學基金重大項目“中國古代海上絲綢之路圖像資料的收集整理與研究”的結項成果。該叢書獲“十四五”國家出版基金資助，由安徽大學出版社出版。叢書共分五卷，廣涉海洋貿易、海道變遷、中外往來與文化交融，既整合相關研究成果，又補既往研究之不足，為中國古代海洋史與海洋文明史研究提供重要參考。

