啟德體育園高陞劇場啟用 打造海濱文化新地標

（啟德體育園提供） 中評社香港10月9日電／啟德體育園今日宣布，由滙豐呈獻的全新戶外表演及活動場地“高陞劇場”（Rising Steps Theatre）正式開放。該場地坐落於體育園美食海灣，不僅是嶄新的演出舞台，更是融合文化、藝術、娛樂與社區生活的共享空間，進一步豐富園區的多功能場地布局。



高陞劇場位於體育園海濱範圍，採用開放式設計的露天圓形劇場結構，旨在為市民及旅客提供欣賞休閑演出與參與戶外活動的優質空間。劇場以拾級而上的階梯為設計主軸，梯級特別鋪設青翠草坪，象徵文化創意蓬勃發展及社區連系的深化。場地整體設計糅合鮮明色彩與現代幾何美學，坐擁開揚的維港全景，並與體育園獨特建築群互相輝映，預計將成為九龍東最新的海濱地標與打卡熱點。



配合體育園的全年活動規劃，高陞劇場作為靈活多元的戶外空間，將陸續呈獻涵蓋音樂、文化藝術、運動及生活體驗等範疇的主題節目與社區活動，發揮連結人與人、社區與城市的重要公共空間功能，實踐體育園作為“香港主場”的願景。高陞劇場的啟用，進一步完善了園區不同規模及類型的活動場地組合，與大型體育場館形成補位與協同效應，有助吸引更多人流，帶動周邊區域的社區活力。



啟德體育園行政總裁金民豪表示，高陞劇場的誕生體現了啟德體育園不僅是舉辦世界級體育及娛樂盛事的場地，更是屬於普羅大眾的“香港主場”。園方希望透過這個全新的海濱平台，讓文化藝術、社區活動與日常生活緊密連系、相互帶動，為九龍城區增添活力，並為市民及旅客帶來更多元、更貼近生活的體驗，進一步提升園區作為香港活力新地標的吸引力。



滙豐香港區零售銀行及財富管理業務董事總經理兼零售銀行主管彭淑貞指出，作為啟德體育園的卓越創始合作夥伴，滙豐希望創造一個屬於大眾的表演地點。高陞劇場作為海濱舞台，能讓本地表演者和藝術家發光發亮，讓家庭相聚並共同欣賞維港景致，滙豐很高興能協助為香港帶來這個鄰近海傍的新地標。