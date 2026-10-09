美烏將磋商“新想法”　澤連斯基反駁魯比奧

中評社北京10月9日電／據新華社：美國消息人士8日透露，美國總統特朗普的特使威特科夫和女婿庫什納定於9日在佛羅里達州邁阿密市與烏克蘭政府代表磋商旨在結束俄烏衝突的“新想法”，英國、法國、德國以及北大西洋公約組織、歐洲聯盟官員受邀請參與磋商。



法新社援引兩名美方消息人士的話報道，美烏將圍繞威特科夫近期訪問俄羅斯和烏克蘭期間同兩方初步醞釀產生的“新想法、新提議”展開磋商，內容包括衝突一旦結束後烏克蘭的安全保障和發展規劃。



烏克蘭總統澤連斯基8日證實，烏美代表9日將在美國舉行新一輪會談，烏方談判代表包括總統辦公室主任布達諾夫、總統辦公室第一副主任基斯利察、對外情報局局長烏梅羅夫等。會談預計持續兩天，烏方期待歐洲方面的談判團隊加入。



兩名美方消息人士還說，美方已經邀請英國、法國和德國的國家安全官員以及北約、歐盟官員參加在邁阿密的磋商。



按照上述消息人士的說法，歐洲方面向美方抱怨能源價格高企，如果俄烏衝突持續，歐洲“今年冬天將十分難熬”，因此美方試圖“協調各方以推出一份聯合提案”。據俄羅斯媒體報道，2月在瑞士舉行的俄美烏三方會談期間，歐洲代表團“被禁止”參加，只能“坐在酒店里等待”。



美國數月來陷入伊朗戰事泥潭，其推動的烏克蘭問題談判基本陷入停滯。威特科夫和庫什納9月5日在俄首都莫斯科與俄總統普京會晤，6日在烏克蘭首都基輔與澤連斯基等官員會談。這是威特科夫今年1月以來首次訪俄，也是首次以總統特使身份訪烏。



有媒體分析認為，威特科夫和庫什納9月赴俄烏重啟斡旋，更多是出於美國國內政治考量。在中期選舉臨近的背景下，特朗普政府試圖轉移外界對其陷入伊朗戰事困局的關注，並在烏克蘭問題上為其外交表現爭取加分。然而，從各方核心立場、戰場博弈現狀、衝突深層矛盾看，美方斡旋短期內難以改變俄烏長期衝突的僵局。

