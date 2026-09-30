楊流昌：隋文帝楊堅　從般若尼寺走來的皇帝--佛與帝王之三

隋文帝畫像。 中評社香港10月10日電／隋文帝楊堅 從般若尼寺走來的皇帝--佛與帝王之三



作者 楊流昌



楊堅記得那座寺。



馮翊般若尼寺，他在那裡出生、在那裡長大，直到十三歲才離開。撫養他的是一個叫智仙的尼姑，來自河東，精研佛法，說他“兒有異相，不可處俗間”，於是將他養在寺中。楊堅的童年，沒有宮廷的鐘鼓，只有寺院的鐘磬；沒有帝王的儀軌，只有僧侶的課誦。他後來回憶，說“朕興崇三寶，情存護法，每憶舊事，如在目前”。



一個從佛寺裡走出來的皇帝，註定要與佛教有說不清的因緣。



他即位後，做的第一件大事，就是復興佛教。南北朝末年，北周武帝滅佛，寺廟焚毀，僧尼還俗，佛經散佚。楊堅登基後，立即下詔：天下諸州，各建僧寺。短短數年，建寺三千七百餘所，度僧五十餘萬人，抄經十三萬卷，造像十萬餘尊。這個數字，在歷史上是空前的。他還在五嶽各建一寺，在諸州各置舍利塔，派遣高僧分送舍利，一時之間，佛教在隋朝的土地上，如雨後春筍，遍地生根。



他不是梁武帝那樣癡迷的菩薩皇帝。楊堅信佛，信得有分寸。他一生沒有捨身入寺，沒有荒廢朝政。他一方面大興佛教，另一方面也重用儒臣，推行科舉，整頓吏治，統一南北。他把佛教當作統治的工具，也當作心靈的歸處。他常說：“朕於佛教，敬信情重。”敬是敬，信是信，重是重，但情，終究是帝王的情，不是僧人的情。



他晚年做了一件令後世爭議的事：下詔令天下僧尼，必須向皇帝禮拜。此事在佛教界引起軒然大波，有僧抗辯，有僧拒絕。楊堅的理由很簡單：帝王是天子，僧尼是子民，子民拜天子，天經地義。這與他的出身有關，他在般若尼寺長大，知道佛寺的規矩，也知道世俗的秩序。他要的，是佛在人間，但王在佛上。



隋朝二世而亡，楊堅的統一大業，被他的兒子楊廣葬送。但佛教在隋朝的復興，卻影響了後世千年。唐承隋制，佛教在唐代達到鼎盛，那源頭，要追溯到般若尼寺那個被尼姑養大的孩子。



他一生都在尋找童年的那座寺。他下令在般若尼寺的原址上重建寺院，改名“大興國寺”，規模宏大，冠絕京城。但他終究回不去了。童年的鐘聲，只能在記憶裡迴響。