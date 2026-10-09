7成選民怨生活成本高　期中選舉紅州恐翻藍

中評社香港10月9日電／美國期中選舉倒數4週，特朗普雖然賣力助選，只是共和黨卻在傳統“紅州”拉起警報。因為美國的油價和物價居高不下，連共和黨支持者都把生活成本太高的帳，算在特朗普頭上，進而影響共和黨候選人的聲勢。現在有部分共和黨候選人選擇切割，撤下與特朗普的合照、也拒絕特朗普背書，只希望能穩住選情。



TVBS報道，特朗普在震耳欲聾的歡呼聲中登台，現場支持者高喊口號，氣氛熱烈。特朗普對助選效果相當有信心，表示只要他親自參選，得票率就會多出48%，並強調這場選舉形同他本人出來參選，因為民主黨想毀掉他們的心血，呼籲支持者出門投票。共和黨德州參議員候選人派克斯頓則感謝特朗普前來助選，並信心滿滿地表示這場選舉一定會贏。



然而，台上高喊團結，現場卻暗潮洶湧。CNN指出，在短短兩小時內，特朗普的演說被抗議者打斷超過12次，示威人士甚至遭到特朗普支持者扯頭髮後被驅離。檯面下也出現裂痕，Axios爆料派克斯頓私下抱怨特朗普。CNN資深白宮記者Betsy Klein表示，從紐約時報的錄音中聽到，派克斯頓曾說共和黨的期中大會對他的選情毫無幫助，隨後Axios報道他告訴捐款人與說客，伊朗戰爭和高油價一直令他感到困擾。



想拉開距離的不僅是派克斯頓一人。路透社檢視62場激烈國會選戰，其中41場共和黨候選人刻意淡化與特朗普的關聯，更有12人悄悄撤下特朗普的背書和合照。Betsy Klein指出，她詢問幾位德州政治操盤手，得到的答案一再是候選人素質以及總統整體民調不佳的綜合影響。英國艾塞克斯大學政治學教授林德斯塔特認為，這絕對不是個好兆頭，德州向來是共和黨相當穩固的紅州，但特朗普在德州的滿意度並不理想，他不僅在德州陷入苦戰，在全美總計39個州也面臨困境，在所有9個搖擺州的支持率都不正向。



選民的動搖，核心還是荷包縮水。伊朗戰爭導致能源危機，推升油價，運費也跟著水漲船高。南加州貨運公司共同負責人Angel Diaz表示，才加18加侖就已經150美元，如果加滿得花大約1600美元。這家貨運公司擁有20輛卡車，若全數出勤，每月油錢最高達到驚人的25萬美元，逼近台幣800萬。運輸成本層層轉嫁，終端零售苦不堪言。南加州超市執行長Rolando Pozos表示，供應商開始調漲價格，還加收燃油附加費，真的令人很難接受。



曾幫助特朗普重返白宮的拉丁裔選票，這回出現鬆動。NBC和Telemundo最新民調顯示，近6成拉丁裔選民期盼民主黨拿下國會。CNN華盛頓分局長David Chalian指出，最新民調中俄亥俄州民主黨參議員候選人布朗以49%比43%領先，愛荷華州差距極小，落在誤差範圍內沒有明確領先者，共和黨欣森獲得45%支持，民主黨圖瑞克則是43%。David Chalian強調，俄亥俄州76%的可能投票選民、愛荷華州則有74%認為特朗普政策推高了生活成本，代表絕大多數選民都把開銷增加歸咎於特朗普的政策。



CNN資深白宮記者Kevin Liptak表示，這場選戰的差距落在誤差範圍內，基本上勝負難分，愛荷華州過去幾十年一直把共和黨人送進參議院，如今卻變成勢均力敵的選戰。期中選舉進入倒數4週，民主黨力求攻克參眾兩院多數，共和黨則在傳統優勢區腹背受敵，這場選舉不僅考驗共和黨的執政防線，更是特朗普號召力的關鍵期中考。