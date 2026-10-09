財政部：將有力有效實施更加積極的財政政策

中評社北京10月9日電／財政部10月9日發布的2026年上半年中國財政政策執行情況報告顯示，下一步，財政部將有力有效實施更加積極的財政政策，充分發揮各項存量政策效能，根據宏觀經濟運行情況及時謀劃出台務實管用的增量政策，加大逆周期調節力度，加力擴大內需、優化供給，切實保障和改善民生。



報告稱，今年上半年，我國經濟堅韌前行、穩中有進，為財政平穩運行奠定基礎。各級財政部門加強財政資源統籌，支出總體保持靠前發力，重點領域得到較好保障；圍繞持續釋放內需潛力、支持加緊培育壯大新動能、加大保障和改善民生力度等方面，財政政策更加積極、精準發力，並加強與其他政策協同聯動。



展望後續財政政策，報告稱，面對更趨複雜的形勢變化和交織叠加的風險挑戰，財政部將有力有效實施更加積極的財政政策：合理加快資金撥付和使用進度，持續優化財政支出結構，保障好重點領域支出，加強資金監管，切實提高資金使用效益和政策實施效果；合理加快政府債券發行使用，更好銜接項目實施和債券發行，支持做實做細重點項目前期謀劃，緊抓項目實施，盡快形成更多實物工作量；發行特別國債向8家中央金融企業增資，提升其穩健經營、抵禦風險和服務實體經濟能力。



與此同時，財政部還將重點做好以下方面工作：支持全方位擴大國內需求，推動科技創新和產業創新，持續保障和改善民生，加強重點領域風險防範化解，深化財政管理改革。